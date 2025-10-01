Chaos w strukturach PiS. "Początek wypychania Mateusza z partii"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zdecydował o wykluczeniu z klubu siedmiu radnych sejmiku województwa dolnośląskiego, wszyscy zostali zawieszeni w prawach członka partii. Co ciekawe, wszyscy

Lokalne media relacjonują, że powodem zmian były tarcia w klubie Prawa i Sprawiedliwości i stosunek części radnych do decyzji władz regionalnych partii. Rozłam w dolnośląskim PiS-ie zbiegł się w czasie z wizytą we Wrocławiu Jarosława Kaczyńskiego.

Morawiecki na marginesie

Wykluczeni politycy są kojarzeni z frakcją Mateusza Morawieckiego i Michała Dworczyka, który niegdyś rządził dolnośląskimi strukturami.

Jeden z polityków PiS twierdzi w rozmowie z Onetem, że odpowiedzialna za sytuację ma być Elżbieta Witek. Prezes PiS bowiem zdecydował o unieważnieniu podjętej kilka dni temu uchwały o odwołaniu z funkcji przewodniczącego klubu radnych PiS Piotra Karwana wspieranego przez Witek. Karwan został odwołany przez wspomnianych siedmiu radnych.

– Sprawa ta, jak najbardziej lokalna i będąca emanacją zwykłego konfliktu personalnego, została wykorzystana do ataku na środowisko Mateusza Morawieckiego – twierdzi.

Jeden z posłów zdradza, ze Morawiecki jest pomijany przy wewnątrzpartyjnych naradach, a Kaczyński jest przekonywany przez starych działaczy, że to właśnie przez byłego premiera PiS przegrało wybory w 2023 roku. — Mateusz od pewnego czasu jest zwyczajnie opiłowywany – twierdzi. Jego zdaniem Morawiecki jest myślami już przy własnej partii.

Nowa partia Morawieckiego?

Sam polityk ma ponoć jeździć po Polsce, spotykać się z działaczami, w tym również takimi, którzy są szerzej nieznani. Stronnicy Morawieckiego oceniają, że gdyby ten zdecydował się opuścić teraz PiS, to mógłby wyciągnąć z klubu nawet do 50 osób.

Przeciwnicy byłego premiera są tu jednak ostrożniejsi i mówią o około 20 osobach. Ze znanych polityków Morawieckiego wspierają oprócz Dworczyka również Daniel Obajtek, Dominik Tarczyński czy Waldemar Buda.

