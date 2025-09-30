Zawirowania w sejmiku. Kaczyński wykluczył większość radnych z klubu PiS

Wykluczeni radni to: Magdalena Brodowska, Przemysław Czarnecki, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Krzysztof Mróz i Ewelina Szydłowska-Kędziera. – Zgodnie z moją wiedzą to prawda. Nie będziemy tego komentować na ten moment. Prawdopodobnie jutro rano będziemy publikować oświadczenie. Jak opublikujemy wspólne oświadczenie, to wtedy też chętnie udzielimy komentarza – powiedziała Szydłowska-Kędziera, cytowana przez PAP.

Klub PiS w sejmiku województwa dolnośląskiego liczy obecnie sześciu radnych. Są to: Piotr Karwan (przewodniczący), Tytus Czartoryski, Paweł Grabek, Damian Mrozek, Andrzej Kredkowski oraz Małgorzata Calińska-Mayer. Co ważne, nie zmienił się układ koalicyjny w samorządzie. Koalicja Obywatelska ma w dolnośląskim sejmiku 16 radnych i razem z Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami (łącznie pięciu radnych) tworzy koalicję.

Kaczyński wyrzuca radnych PiS z partii

Lokalne media relacjonują, że powodem zmian były tarcia w klubie Prawa i Sprawiedliwości i stosunek części radnych do decyzji władz regionalnych partii. Rozłam w dolnośląskim PiS-ie zbiegł się w czasie z wizytą we Wrocławiu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS odwiedził stolicę Dolnego Śląska w poniedziałek w ramach cyklu spotkań z wyborcami "Wygrała Polska". Dziękował za wybór Karola Nawrockiego na prezydenta.

– Żeby zwyciężyć, nie tylko trzeba mieć wolę działania, ale też trzeba wiedzieć, jaka jest sytuacja wokół i wobec jakich możliwości stoimy. Żyjemy dzisiaj w niespokojnych czasach, w których perspektywa nowej wojny wobec Polski jest perspektywą niemożliwą do uznania za nierealną. Musimy wszystko zrobić, żeby tej wojny nie było – mówił Kaczyński. – Musimy mieć dobry, polski, patriotyczny rząd. I to jest bardziej skomplikowane niż zmiana jednej większości na drugą – zaznaczył.

