Morawiecki uderza w rząd: Tak wygląda rynek pracy pod rządami KO

Według najnowszych danych, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2025 r. wyniosła 856,3 tys. wobec 830,8 tys. miesiąc wcześniej.

Jak przekazał Główny Urząd Statystyczny, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 96,8 tys. wobec 108,4 tys. miesiąc wcześniej i 100,3 tys. rok wcześniej.

Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (3,4 proc.), natomiast najwyższe w województwie podkarpackim (8,9 proc.).

Ostry wpis w tej sprawie zamieścił Mateusz Morawiecki. Były premier odpowiedzialnością za obecny stan rzeczy obarcza rząd. "Bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu. Setki wysłanych CV – zero odpowiedzi! Tak wygląda rynek pracy pod rządami KO! Czy też to widzicie?" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Bezrobocie wciąż rośnie

Portal Business Insider odnotował, że bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu, a aktualne statystyki są na najwyższych poziomach w tym roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało wcześniej, że według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec sierpnia br. 5,5 proc., wobec 5 proc. w lipcu.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Ekonomiści Alior Banku wskazali, że rosnące bezrobocie to efekt m.in. zmian w zasadach rejestracji. "Mimo wzrostu, Polska nadal wśród liderów UE z najniższym bezrobociem" – napisali.

Agencja ratingowa zmienia perspektywę na negatywną

Przypomnijmy, że w weekend agencja ratingowa Moody’s utrzymała rating kredytowy Polski na poziomie A2/P-1, odpowiednio dla zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych.

Jednocześnie agencja zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. "Decyzja agencji Moody’s o zmianie perspektywy na negatywną odzwierciedla słabszą perspektywę wskaźników fiskalnych i długu publicznego w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Agencja prognozuje znacznie większe deficyty budżetowe sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz opóźnienie stopniowej konsolidacji fiskalnej, która rozpocznie się w 2026 r". – poinformowało w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Finansów.

