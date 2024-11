"Fala podwyżek ruszyła we wrześniu". Złe wieści dla Polaków

Od nowego roku podwyżki opłat czekają posiadaczy mieszkań w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Za podwyżki będą odpowiedzialne rosnące koszty eksploatacyjne oraz pracy. Wyższe wynagrodzenia dla pracowników podmiotów zarządzających i administrujących nieruchomościami zwiększą presję na podwyżkę czynszu. Większe wypłaty to efekt wzrostu płacy minimalnej. Obecnie wynosi ona 4300 tys. zł brutto, ale od 2025 r. wzrośnie do 4666 zł brutto. Duże znaczenie będą miały także koszty mediów i energii.

– Podwyżki czynszów są częstsze i bardziej dotkliwe od co najmniej dwóch lat. Jeśli chodzi o ten rok, to z moich analiz wynika, że fala podwyżek ruszyła we wrześniu. I nic nie wskazuje na to, by coś miało ją zatrzymać. Spółdzielnie mieszkaniowe konsekwentnie przerzucają na lokatorów wyższe koszty – powiedział Tomasz Błeszyński, niezależny ekspert nieruchomości w rozmowie z portalem money.pl.

– Myślę, że pierwsze miesiące 2025 roku będą czasem podwyżek. I to na wszystkich możliwych płaszczyznach. Spodziewam się, że cały sektor firm, które świadczą usługi dla wspólnot mieszkaniowych, będzie chciał się zabezpieczyć przed wzrostem własnych kosztów. I podniesie ceny usług. W rachunku ostatecznym zostanie to przerzucone na mieszkańców – dodał ekspert.

Droga energia

Błeszyński wskazuje, że jednym z większych obciążeń spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych są opłaty za prąd i ciepło. Problemem jest tutaj m.in. zbyt wolny proces termomodernizacji. Wspólnoty i spółdzielnie ponoszą koszt za tak zwane ciepło dostarczone. To ile ucieknie go z powodu złej izolacji budynku pozostaje wyłącznie bolączką mieszańców.

Z tego powodu ekspert wskazuje, że pora zmienić podejście do oszczędzania energii.

– Polacy muszą zmienić nastawienie. Musimy zacząć oszczędzać, dbać o energię na co dzień. Zrozumieć, że jest droga – wskazał.

