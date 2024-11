Część świadczeń będzie w przyszłym roku wyższa. Sprawdź, o ile

Jak wskazują prognozy, w 2025 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,52 proc., co oznacza, że świadczenia wypłacane emerytom i rencistom powinny wzrosnąć o 5,52 proc. To znacznie mniej niż w dwóch poprzednich latach. W roku 2024 r. świadczenia zostały podniesione o 12,12 proc., a w 2023 r. – 14,8 proc. Powodem tej różnicy jest niższa inflacja.

Ile dostaną emeryci?

Zgodnie z powyższą prognozą minimalna emerytura powinna w przyszłym roku wynieść 1879,27 zł brutto. Tyle samo wyniosą 13. i 14. emerytura.

Warto przypomnieć, że w myśl założeń projektu budżetu, zmianie nie ulegnie próg do otrzymania 14. emerytury w pełnej kwocie. "Od 2021 r. wynosi on 2 tys. 900 zł brutto. Jeśli świadczenie przekracza tę wysokość, czternastka jest pomniejszana. W tym roku i przyszłym próg pozostaje na niezmienionym poziomie. To będzie oznaczać, że nawet kilkaset tysięcy seniorów, choć zyska parę złotych na waloryzacji, straci prawo do czternastki w pełnej kwocie lub w ogóle jej nie dostanie" – przypomina "Fakt".

Co gorsza, rząd nie zdecydował się także na podniesienie kwoty wolnej od podatku. To oznacza, że w 2025 roku część emerytów zapłaci od otrzymanego świadczenia podatek dochodowy. Stanie się tak w przypadku, gdy otrzymywana przez nich emerytura po waloryzacji przekroczy 2500 zł brutto. Poniżej tej kwoty zaliczka na podatek nie jest pobierana.

Przypomnijmy, że projekt przyszłorocznego budżetu zakłada 632,85 miliardów dochodów, przy wydatkach sięgających 921,62 miliarda złotych. Rządzący przewidują, że deficyt wyniesie w przyszłym roku maksymalnie 288,77 miliardów złotych. Projekt zakłada m.in. 7-procentowy wzrost płac, podwyżki dla budżetówki oraz wydatki na obronności w wysokości 4,7 proc. przewidywanego PKB.

