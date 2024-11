Ostatni dzwonek na duży zwrot podatku. Można zyskać nawet 4,5 tys. zł

Z dodatkowej ulgi podatkowej mogą skorzystać posiadacze Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Jeśli jeszcze z niego nie korzystamy, wciąż mamy możliwość założenia go i dokonania wpłaty. Wśród płynących z takiego kroku korzyści jest nie tylko zabezpieczenie oszczędności na emeryturę, ale również zagwarantowanie sobie niemałego zwrotu podatku w przyszłym roku.

Podatek niższy o nawet 4,5 tys. zł. Jak działa IKZE?

O tym w jaki sposób dokonujemy wpłat na IKZE decydujemy indywidualnie. Mogą to być wpłaty regularne, np. co miesiąc 200 zł. Możemy jednak od razu wpłacić również większą kwotę. Jest jednak limit, którego nie możemy rocznie przekroczyć. W roku 2024 osoba pracująca na etacie może wpłacić maksymalnie 9388,80 zł, zaś osoba na samozatrudnieniu – 14 083,20 zł.

W jaki sposób zatem można dzięki IKZE obniżyć podatek PIT? Otóż po obliczeniu dochodu do opodatkowania możemy od niego odjąć jeszcze wpłaty, których dokonaliśmy na IKZE i dopiero od uzyskanej wówczas kwoty obliczyć podatek. Tu z przykładem przychodzi portal Business Insider: podatnik, który w ciągu roku z różnych źródeł (np. z z umowy o pracę, czy z tytułu umowy zlecenie) zarobił 50 tys. zł i wpłacił na IKZE 5 tys. zł, zapłaci podatek dochodowy od 45 tys. zł. Wpłata na konto obniży bowiem podstawę opodatkowania. Oznacza to, że zamiast 6 tys. zł zapłaci 5,4 tys. zł podatku, a co za tym idzie – dostanie 600 zł zwrotu podatku.

Im wyższe dochody, tym większa oszczędność. "Gdyby wspomniany wyżej podatnik zarabiał nie 50 tys., a np. 150 tys. zł rocznie (powyżej progu 120 tys. zł), to byłby objęty stawką 32 proc. Wtedy oszczędność wynosiłaby aż 1,6 tys. zł przy tych samych 5 tys. zł wpłaty" – czytamy.

Jak wskazuje serwis, przedsiębiorca który wpłaciłby na swoje konto emerytalne maksymalną kwotę tj. 14 083,20 zł, mógłby mógłby obniżyć podatek nawet o 4500 zł.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego korzysta obecnie 500 tys. osób. Łącznie zgromadzone na nim środki sięgają kwoty 10,3 mld zł.

