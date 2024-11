Ważna wiadomość dla rodziców. ZUS podał termin wypłaty nowego świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał ważną informację dotyczącą terminów wypłat świadczeń w ramach programu Aktywny Rodzic. Pierwsze przelewy trafią do żłobków oraz rodziców 29 listopada. ZUS przypomina, że wypłata dotyczy poprzedniego miesiąca. Tak więc pieniądze, które wpłyną na konta pod koniec tego miesiąca to świadczenie za październik. Tak też będzie prze cały okres objęcia dofinansowaniem: ZUS będzie wypłacał środki w danym miesiącu za miesiąc poprzedni.

ZUS przypomina, że przed każdą kolejną wypłatą świadczenia zostanie sprawdzone czy rodzice są nadal aktywni zawodowo – na podstawie danych z ZUS i KRUS. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, pieniądze nie zostaną przelane na konto.

Z kolei w przypadku świadczenia "aktywnie w żłobku", oprócz danych z ZUS i KRUS, sprawdzane będą także dane ze żłobków. W każdym miesiącu – do 5 dnia roboczego – placówki powinny wprowadzać do rejestru żłobków, tzw. RKZ-5, kwotę opłaty poniesionej przez rodzica za poprzedni miesiąc. Na tej podstawie zostanie wypłacone dofinansowanie do pobytu dziecka w placówce.

Jeśli rodzic złożył wniosek o świadczenie "aktywnie w żłobku" i zostało ono rozpatrzone pozytywnie, to prawo do dofinasowania żłobkowego w wysokości 400 zł zostanie uchylone.

Aktywny rodzic

W ramach nowego programu, rodzice dzieci do lat trzech, mogą zawnioskować o jedno z trzech rodzajów świadczeń: "aktywnie w żłobku", "aktywni rodzice w pracy" i "aktywnie w domu". Wybór będzie dobrowolny. Program daje także możliwość wielokrotnej zmiany decyzji – rezygnacji z jednej formy i przejście na drugą.

"Aktywnie w żłobku" obejmie rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. To do 1500 zł miesięcznie na opłacenie opieki żłobkowej, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 1900 zł. Świadczenie trafi bezpośrednio na konto placówki. Program zastąpi dotychczasowe dofinansowanie, które wynosiło 400 zł miesięcznie.

"Aktywni rodzice w pracy" to 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnoprawności, dla rodziców pracujących. Środki będzie można przekazać babci, niani lub innej osobie, która opiekuje się dzieckiem podczas aktywności zawodowej rodzica. Ta forma świadczenia daje możliwość łączenia ról zawodowych i rodzinnych.

"Aktywnie w domu" to opcja skierowana do rodziców, którzy nie są uprawnieni lub z własnej woli nie skorzystają z ww. świadczeń, pozostają nieaktywni zawodowo, a ich dziecko nie uczęszcza do instytucji opieki. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie od 12. do 35. miesiąca życia.

