Emerytury w listopadzie. Będą zmiany w terminach wypłat

Terminy wypłat emerytur i rent są ustalane z góry i przypadają w te same dni miesiąca. Jeśli jednak wskazany dzień wypada w sobotę, niedzielę lub święto, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesuwa datę wypłaty świadczenia. Tak dzieje się w listopadzie.

ZUS zmienia termin wypłaty emerytury

Standardowo terminy wypłaty emerytur oraz rent przypadają w dniach 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W listopadzie pierwszy z terminów przypada w Uroczystość Wszystkich Świętych. Z tego powodu, osoby, które powinny dostać swoją emeryturę tego dnia, otrzymają przelew kilka dni wcześniej, najpóźniej do 31 października.

Podobna sytuacja ma miejsce jeszcze 10 listopada, który w tym roku wypada w niedzielę. Emeryci otrzymają zatem swoje świadczenie najpóźniej do piątku 8 listopada.

Co ciekawe, zakwalifikowanie do konkretnej grupy terminów wypłat emerytury dokonuje się w momencie składania wniosku o nią. Istnieje możliwość zmiany, lecz jest to dosyć skomplikowane. We wniosku do ZUS należy dokładnie uargumentować taką prośbę.

Dodatkowe środki dla emerytów

Początek roku to dla pracujących obywateli czas składania zeznań podatkowych, czyli rozliczania PIT. Dla części osób miłym elementem rocznego rozliczenia jest to, co następuje niedługo później, czyli zwrot podatku – nadpłaconego bądź zapłaconego nienależnie. W grupie, która na początku 2025 roku będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zwrotu podatku znajdą się również seniorzy. Nie każdy jednak będzie mógł liczyć na środki wynikające z rozliczenia podatkowego. O kogo zatem chodzi?

Jak tłumaczy dziennik "Fakt" na zwrot podatku będą mogli liczyć jedynie emeryci otrzymujący niskie świadczenie, którym w roku 2024 potrącono zaliczki na PIT od trzynastej i czternastej emerytury.

Warunkiem kategorycznym jest, aby w rocznym rozliczeniu dochody danego emeryta nie przekroczyły 30 tysięcy złotych. Tyle wynosi bowiem obecnie kwota wolna od podatku. Według prognoz, seniorzy mogą wówczas liczyć na zwroty sięgające ponad 400 zł.

