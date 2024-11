Skrajne ubóstwo w Polsce. Kolejny raport z szokującymi danymi

Jak wskazuje raport, problem skrajnego ubóstwa w Polsce znacznie zwiększył się w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. W 2023 roku liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o 47 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To najgorsza sytuacja od 2015 roku.

Skrajne ubóstwo w Polsce

Co niepokoi najbardziej, to fakt że tylko 37 proc. osób, które żyją w skrajnym ubóstwie, otrzymywało pomoc z systemu opieki społecznej. Przypomnijmy, że ustawowy próg otrzymania wsparcia to 776 zł dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Wielu z potrzebujących przekracza go, czasem o kilka lub kilkanaście złotych. To jednak wystarcza, aby wypaść z kręgu uprawnionych do otrzymania wsparcia od państwa.

Jedną z najbardziej dotkniętych ubóstwem grup społecznych stanowią dzieci. Obecnie ok. 500 tys. najmłodszych żyje w rodzinach o skrajnie niskich dochodach. Raport wskazuje, że średni dochód rodziny, która otrzymuje pomoc od Szlachetnej Paczki to około 533 zł miesięcznie. To kwota rozporządzalna, pozostała po zapłaceniu rachunków za mieszkanie i wykupieniu niezbędnych lekarstw.

Trudna sytuacja dotyka także seniorów. Według dokumentu ok. 400 tys. z nich doświadcza skrajnego ubóstwa. Większość z nich otrzymuje emeryturę w wysokości poniżej minimalnego świadczenia, które przypomnijmy wynosi obecnie 1781 złotych.

Dane GUS

Również opublikowane niedawno dane Głównego Urzędu Statystycznego. Skrajne ubóstwo wzrosło w sposób dramatyczny. W 2022 r. poniżej minimum egzystencji żyło 1,7 mln Polaków. Na koniec 2023 r. było to już 2,5 mln osób. Jest to zatem najgorszy wynik od 2015 r.

Wzrosło skrajne ubóstwo wśród dzieci – z 5,7 proc. do 7,6 proc., co oznacza, że w zatrważającej biedzie żyje już ponad 500 tys. dzieci. Wśród seniorów doszło do wzrostu z 3,9 proc. do 5,7 proc. (430 tys. osób). Skrajne ubóstwo w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnością zwiększyło się z 6,7 proc. do 9 proc. Łącznie niemal co piętnasty Polak nie ma pieniędzy na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych.

