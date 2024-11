Emerytury w grudniu i styczniu. Ważna informacja dla świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala terminy wypłat emerytur i rent na konkretne dni w kalendarzu. Z reguły są to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Jak widać w grudniu jeden z nich przypada na święta Bożego Narodzenia. Z kolei 1 stycznia to Nowy Rok. Świadczeniobiorcy, którzy w tych terminach otrzymują przelewy z ZUS muszą sprawdzić, kiedy pieniądze pojawią się na ich kontach.

Emerytury w grudniu i styczniu

Zgodnie z zasadami, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub święto, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesuwa datę wypłaty świadczenia. Z tego powodu ci, którzy do tej pory otrzymywali emeryturę lub rentę 25. dnia miesiąca, w grudniu otrzymają ją wcześniej, czyli 24 grudnia. Możliwe, że część wypłat zostanie zrealizowana nawet wcześniej, czyli 23 grudnia. Z kolei otrzymujący świadczenie 1. dnia miesiąca, otrzymają je w piątek 29 listopada.

Podobnie będzie w przypadku 1 stycznia. Emerytury i renty zostaną wypłacone najpóźniej we wtorek, 31 grudnia. Otrzymujący świadczenie 5. i 25. dnia miesiąca w styczniu otrzymają je dzień wcześniej.

Zwrot podatku dla emerytów

Początek roku to dla pracujących obywateli czas składania zeznań podatkowych, czyli rozliczania PIT. Dla części osób miłym elementem rocznego rozliczenia jest to, co następuje niedługo później, czyli zwrot podatku – nadpłaconego bądź zapłaconego nienależnie. W grupie, która na początku 2025 roku będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zwrotu podatku znajdą się również seniorzy. Nie każdy jednak będzie mógł liczyć na środki wynikające z rozliczenia podatkowego. O kogo zatem chodzi?

Jak tłumaczy dziennik "Fakt" na zwrot podatku będą mogli liczyć jedynie emeryci otrzymujący niskie świadczenie, którym w roku 2024 potrącono zaliczki na PIT od trzynastej i czternastej emerytury.

Czytaj też:

ZUS apeluje do emerytów. Jeden wniosek może zwiększyć świadczenie nawet o 500 złCzytaj też:

Skrajne ubóstwo w Polsce. Kolejny raport z szokującymi danymi