Nowe świadczenie dla seniorów. Kto otrzyma bon o wartości 2150 zł?

Bon senioralny to jedna z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Projekt zakładający wprowadzenie nowego świadczenia został przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec września. Teraz opublikowano go na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Osobą odpowiedzialną za jego opracowanie jest minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Wsparcie w opiece nad seniorami. Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny to usługi wsparcia dla rodzin aktywnych zawodowo w opiece nad seniorami. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, jest on odpowiedzią polityki publicznej na wyzwania związane z godzeniem przez rodzinę obowiązków wynikających z pracy z zapewnieniem wsparcia odpowiadającego potrzebom seniorów.

"Konieczność opieki nad bliskimi seniorami niejednokrotnie wiąże się z ograniczeniem aktywności zawodowej (w tym w szczególności przez kobiety) lub ponoszeniem znaczących kosztów zapewnienia tej opieki na rynku prywatnym. Ponadto, niska podaż osób świadczących usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi powoduje, że dostęp do tego typu usług jest znacząco ograniczony" – wskazali autorzy projektu.

Z bonu będą pokrywane koszty usług, które nie mogą być świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej. Usługi te zostały podzielone na cztery obszary:

zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych,

pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych,

podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną,

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Bon senioralny. Ile wyniesie?

Na wstępie warto podkreślić, że bon senioralny będzie świadczeniem bezgotówkowym. Oznacza to, że nie otrzymamy go na konto, ale w formie usług, które będą realizowane przez gminę. Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł miesięcznie, co przełoży się na 50 godzin wsparcia.

Wysokość świadczenia będzie uzależniona od oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Ocena ta będzie dokonywana na podstawie kwestionariusza, w którym senior może otrzymać od 0 do 60 punktów. Osobie, która w skali niezaspokojonych potrzeb życia codziennego otrzymała:

od 11 do 20 punktów – przysługuje do 12 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie;

od 21 do 35 punktów – przysługuje od 13 do 24 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie;

od 36 do 50 punktów – przysługuje od 25 do 36 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie;

od 51 do 60 punktów – przysługuje od 37 do 50 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie.

W myśl projektu, wartość bonu senioralnego nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. Co więcej, środki niewykorzystane w danym miesiącu nie będą przechodziły na kolejne miesiące.

Dla kogo bon senioralny? Kryteria

O bon senioralny będzie mogła ubiegać się aktywna zawodowo rodzina seniora, który ukończył 75. rok życia, ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz ma przyznaną emeryturę lub rentę. Według projektu warunkiem jest, by średnie miesięczne świadczenie seniora z uwzględnieniem dodatku pielęgnacyjnego nie przekraczało kwoty 3500 zł brutto w 2026 r., 4000 zł brutto w 2027 r., 4500 zł brutto w 2028 r. oraz od 2029 r. — 5000 zł brutto.

Wniosek o przyznanie bonu senioralnego zstępny będzie musiał złożyć do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania seniora.

Czytaj też:

Kłopotliwy limit. Część emerytów straci sporo pieniędzyCzytaj też:

Rekordowe pieniądze dla seniorów w przyszłym roku. Tyle wniosą emeryturyCzytaj też:

Ogromna rekompensata dla emerytów. ZUS tłumaczy, co trzeba zrobić