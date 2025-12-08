Orban: Bruksela szykuje się do wojny z Rosją. Data jest już ustalona

O wojnie, do której ma się szykować Unia Europejska węgierski przywódca napisał w poniedziałek na swoim profilu w mediach społecznościowych. Wskazał, że nad Europą zbierają się ciemne chmury.

Orban: Nad Europą zbierają się ciemne chmury. Bruksela szykuje się do wojny

Według Viktora Orbana, data konfliktu została wyznaczona na rok 2030. Skąd taki wniosek? Jego zdaniem, wynika to wyraźnie z zainicjowanego przez Brukselę programu zbrojeniowego. "Również rok 2030 jest docelową datą przyspieszonej procedury przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej" – wskazał. Orban podkreślił tu, że traktat ustanawiający Unię Europejską stanowi, że "w przypadku zbrojnej napaści na terytorium jednego z państw członkowskich pozostałe państwa członkowskie są zobowiązane do udzielenia mu wszelkiej pomocy, jaką dysponują". "Przyjęcie walczącej Ukrainy do Unii Europejskiej spowodowałoby zatem natychmiastowe wybuchnięcie wojny" – uważa premier Węgier.

"Oznacza to, że przyszłoroczne wybory w Węgrzech mogą być ostatnimi, w których naprawdę będziemy mogli zdecydować o wojnie i pokoju. W przypadku imigracji nauczyliśmy się już, że są decyzje, których później nie da się cofnąć. Gdybyśmy w 2015 roku nie postawili ogrodzenia, migranci już by tu byli. Jeśli w 2026 roku podejmiemy złą decyzję, w następnych wyborach w 2030 roku będzie już za późno na korektę. Nie ma czasu do stracenia. Kto chce pokoju, niech się do nas przyłączy!" – podsumował Orban.

"Stańmy po stronie Trumpa"

Przypomnijmy, że węgierski przywódca konsekwentnie wzywa do zakończenia działań wojennych na Ukrainie. We wczorajszym wpisie zamieszczonym na platformie X podkreślił, że wojna to ból.

"[...] to nie jest konflikt na niby. Każda śmierć na froncie pozostawia wdowę, pogrążoną w żałobie matkę lub sierotę. To, co widzimy na Ukrainie, jest brutalne. Tymczasem Ameryka w końcu ma prezydenta, który szczerze nienawidzi wojny. Stańmy po stronie Donalda Trumpa, przywódcy, który jest gotowy położyć kres temu szaleństwu i przynieść pokój" – zaapelował

