Polacy o odwołanym spotkaniu Nawrocki-Orban. Jest sondaż

W mijającym tygodniu Nawrocki uczestniczył w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który odbywał się w węgierskim Ostrzyhomiu. Spotkał się tam z prezydentami Węgier (Tamás Sulyok), Czech (Petr Pavel) i Słowacji (Peter Pellegrini).

W weekend poprzedzający szczyt prezydent Polski odwołał planowane spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbanem z powodu jego wizyty na Kremlu i spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

O decyzji Nawrockiego poinformował Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

twitter

Sondaż: Jak Polacy oceniają odwołanie przez Nawrockiego spotkania z Orbanem?

Uczestników sondażu SW Research zapytano, jak oceniają decyzję Nawrockiego o odwołaniu spotkania z Orbanem. Wyniki opublikował w niedzielę (7 grudnia) portal rp.pl, serwis internetowy dziennika "Rzeczpospolita".

Decyzję prezydenta pozytywnie oceniło 57,3 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 17,6 proc. respondentów. Opinii w tej sprawie nie ma 25,1 proc. pytanych.

Przedstawiciel firmy SW Research Adam Jastrzębski powiedział, że odwołanie spotkania za słuszne uważa prawie dwóch na trzech badanych, którzy skończyli 50 lat (63 proc.) i zbliżony odsetek osób, których dochody przekraczają 7000 zł netto (62 proc.). – Z uwagi na miejsce zamieszkania ta odpowiedź jest najbardziej popularna wśród respondentów z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (63 proc.) – dodał.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

Orban o decyzji Nawrockiego: Powodem wewnętrzne kwestie polskiej polityki