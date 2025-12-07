Putin wszechmocny

Z pragmatycznego punktu widzenia nie miało to najmniejszego sensu. Uzasadnienie decyzji polskiego prezydenta wcześniejszym spotkaniem premiera Węgier z Władimirem Putinem musiałoby oznaczać, że głowa polskiego państwa nie spotka się już więcej z prezydentem USA, Francji, premierem Słowacji i wieloma innymi politykami, którzy ściskali lub ścisną rękę prezydenta Rosji. To absurd. Działanie prezydenta Polski było czczą demonstracją, obliczoną na rynek wewnętrzny, która i tak nic mu nie dała – dla koalicji i jej mediów Karol Nawrocki jest i pozostanie „sojusznikiem Putina”, choćby osobiście przekradł się do Moskwy z bombą za pazuchą i chciał dokonać samobójczego zamachu na rosyjskiego prezydenta.