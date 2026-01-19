Szef MSZ Ukrainy apeluje o wsparcie. "Tak jak polscy przyjaciele"

W ubiegłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy. Rosyjskie ostrzały infrastruktury energetycznej zrujnowały wszystkie konwencjonalne krajowe elektrownie. Awaryjnego paliwa wystarczy na 20 dni. Od ponad tygodnia ciepła i energii pozbawione są setki tysięcy ludzi. Sytuacja pogorszyła się od bombardowania w pierwszej połowie stycznia. Rosja użyła wtedy kilkuset dronów, kilkudziesięciu rakiet i pocisku hipersonicznego Oresznik, by uszkodzić infrastrukturę gazową pod Lwowem, a także główne elektrownie Kijowa.

Władze Ukrainy rozpoczęły zbiórkę środków. "Ciepło dla Ukrainy ze świata. Zwracamy się do wszystkich ukraińskich społeczności za granicą, partnerów, przyjaciół i dobroczyńców na całym świecie z apelem o wsparcie narodu ukraińskiego w tym czasie ekstremalnych mrozów i brutalnego terroru rosyjskiego" – napisał w serwisie X szef MSZ Andrij Sybiha.

"Dziś poleciłem wszystkim naszym zagranicznym placówkom dyplomatycznym rozpoczęcie pilnych akcji zbierania funduszy, podobnych do tej, którą niedawno przeprowadzili nasi polscy przyjaciele. Przypominamy, że nasi sąsiedzi wykazali się prawdziwym polskim przywództwem, zbierając już około miliona dolarów w ramach inicjatywy 'Ciepło dla Kijowa'. Chciałbym podziękować każdemu z prawie 24 000 darczyńców. Zawsze będziemy pamiętać o Waszej solidarności w tym trudnym czasie" – wskazał, komentując działania Polski.

Mobilizacja świata na rzecz Ukrainy

"Nasi bohaterowie – pracownicy sektora energetycznego – dokonują obecnie prawdziwych cudów, ratując ludzkie życie w ekstremalnych warunkach. Nasz rząd pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Ze swojej strony MSZ Ukrainy wspiera te działania poprzez wsparcie międzynarodowe – na poziomie rządów, organizacji międzynarodowych, zwykłych ludzi, społeczności, aktywistów i filantropów. Regularnie informuję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o decyzjach partnerów w sprawie wsparcia ukraińskiego sektora energetycznego: Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Austrii i innych" – informuje minister.

"Teraz rozszerzamy polską inicjatywę na inne kraje na całym świecie. Wzywam wszystkich współczujących ludzi na całym świecie – wszystkich naszych przyjaciół, społeczności, społeczeństwo obywatelskie, parlamenty, polityków regionalnych i lokalnych, liderów opinii, media i inne grupy – do odpowiedzi na ten apel. Ta pomoc jest pilnie potrzebna. Zostanie przeznaczona na zakup sprzętu, energii elektrycznej, zasilaczy i wszelkich innych źródeł energii bezpośrednio dla Ukraińców i potrzebujących społeczności. Niewielka cząstka Twojego ciepła uratuje ukraińskie rodziny i dzieci. Chodzi o coś więcej niż tylko o darowizny – chodzi o poczucie, że nie jesteśmy sami. Chodzi o przekonanie, że Rosji nie uda się nas złamać swoim zimowym terrorem. Chodzi o udowodnienie, że jedyną odpowiedzią na ich okrucieństwo będzie jeszcze większa siła i globalna jedność we wspieraniu Ukrainy – zarówno na poziomie makro, jak i międzyludzkim. Dziękuję wszystkim dobroczyńcom na całym świecie, którzy okazują solidarność z narodem ukraińskim" – zakończył Sybiha.

Czytaj też:

Rosyjscy szpiedzy zatrzymani. Trop wiedzie do AntifyCzytaj też:

Wysłannik Putina poleci do Davos