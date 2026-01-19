Wysłannik Putina poleci do Davos

W szwajcarskim kurorcie w Davos, w dniach 19-23 stycznia odbędzie się 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego. Spotkanie odbędzie się pod hasłem "Duch dialogu". W dyskusjach w ramach forum uczestniczą w nim liderzy polityczni, w tym prezydenci i premierzy, a także świata biznesu, nauki i kultury.

Jak wynika z ustaleń agencji Reuters, która potwierdziła informację w dwóch źródłach, w Davos pojawi się m.in. specjalny wysłannik prezydenta Rosji Władimira Putina Kirył Dmitrijew, który spotka się tam z delegacją USA. Prezydent USA Donald Trump weźmie udział w tegorocznym dorocznym spotkaniu osobiście, po tym, jak w zeszłym roku przemawiał do zgromadzonych za pośrednictwem łącza wideo.

Reuters przypomina, że główny negocjator ze strony Ukrainy, Rustem Umierow, wskazał w niedzielę, że w Davos kontynuowane będą rozmowy z przedstawicielami USA na temat zakończenia trwającej wojny z Rosją.

Zełenski alarmuje ws. planu Rosji. "Mamy informacje wywiadu"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowym planem Federacji Rosyjskiej. Powołuje się przy tym na ustalenia służb wywiadowczych. Ukraiński przywódca ostrzegł przed nowym planem Rosji w opublikowanym w piątek późnym wieczorze codziennym wystąpieniu wideo.

– Mamy informacje wywiadu, które wskazują, że Rosjanie szykują się do nowych zmasowanych ataków. Rozmawiamy z partnerami o rakietach dla obrony przeciwlotniczej, jak i o systemach, których tak bardzo potrzebujemy. Zapasy są niewystarczające – powiedział Wołodymyr Zełenski. Zapewnił jednocześnie, że rząd w Kijowie stara się maksymalnie przyspieszyć ich dostawy.

Prezydent Ukrainy poinformował ponadto, że w wielu miejscach w kraju zostały stworzone dodatkowe punkty niezłomności. Chodzi o miejsca, w których – w przypadku braku ogrzewania i dostaw prądu – Ukraińcy mogą się ogrzać i naładować urządzenia.

Czytaj też:

Trump złożył propozycję Putinowi. Kreml ujawnia