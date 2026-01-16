Ukraina ma zapas paliwa na 20 dni

Wicepremier, minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal zabrał głos ws. sytuacji energetycznej kraju. Rosja, podobnie jak w poprzednich latach wojny, intensyfikuje zimowe naloty na obiekty infrastruktury krytycznej, odcinając tysiące Ukraińców od prądu i ogrzewania.

Polityk twierdzi jednak, że "sytuacja z paliwem i gazem na Ukrainie jest pod pełną kontrolą rządu". – Utrzymujemy sytuację paliwową pod kontrolą. Dotyczy to zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Mamy zapasy na ponad 20 dni, import trwa – stwierdził. Według niego również zasoby gazu ziemnego są "pod kontrolą". – Zarówno import, jak i wydobycie krajowe są kontynuowane, a istniejące zasoby wystarczą, aby przetrwać trudny okres – przekonywał Szmyhal, odpowiadając na pytania do rządu w Radzie Najwyższej.

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Zełenski ogłasza stan wyjątkowy. "Sytuacja jest poważna"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wprowadza stan wyjątkowy w ukraińskim sektorze energetycznym

Polityk zorganizował spotkanie w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w ukraińskim sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Kijowie. – Skutki rosyjskich nalotów i pogarszających się warunków pogodowych są poważne. Ekipy remontowe, firmy energetyczne, służby komunalne i Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy nadal pracują całą dobę, aby przywrócić dostawy prądu i ogrzewania. Wiele kwestii wymaga pilnego rozwiązania. Dziękuję wszystkim zaangażowanym i za pracę z pełną wydajnością – powiedział prezydent.

Wołodymyr Zełenski powiedział, że w pierwszej kolejności zostanie utworzony sztab kryzysowy, który będzie koordynować sytuację w Kijowie i będzie działać na stałe. W całym ukraińskim sektorze energetycznym zostanie wprowadzony stan wyjątkowy.

