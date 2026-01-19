"W Niemczech nikt o tym nie myśli". Zagraniczni dziennikarze zdziwieni zachowaniem Polski

Ewakuacja dzieł sztuki jest przygotowywana na wypadek wojny z Rosją. Do zadania wyznaczono byłego pułkownika armii Macieja Matysiaka, a temat był już poruszony na nieformalnym spotkaniu szefów resortów kultury państw UE, który odbył się w kwietniu ubiegłego roku w Warszawie.

Jest to element szerzej strategii rządu, która dotyczy wzmocnienie ochrony granic oraz zwiększenie liczebności wojska. Chodzi o ewakuację dzieł sztuki z około 160 placówek. Plany dotyczą rzeźb, obrazów i rzadkich, wiekowych eksponatów – książek, instrumentów etc.

"SZ": W Niemczech nikt o tym nie myśli

Tymczasem "Sueddeutsche Zeitung" pisze, że polskie plany są dla niemieckich obserwatorów "egzotyczne".

"Pomimo wszystkich obaw związanych z rosyjskim ekspansjonizmem: próbne ewakuacje berlińskiej Wyspy Muzeów na wypadek ataku? Trudno to sobie wyobrazić. Już sama myśl o podobnym, wszechogarniającym rozumieniu kultury wydaje się niemal egzotyczna" – pisze Sonja Zekri. Autorka przyznaje, że w Niemczech nikt nie wpadłby na pomysł przygotowywania planów ewakuacji dzieł sztuki. Wskazuje jednak, że polska zapobiegliwość ma swoje korzenie traumach z przeszłości, także tych wyrządzonych przez Niemców.

"Jest to doświadczenie, które zostało Niemcom oszczędzone, a raczej które mieszkańcy Europy Wschodniej musieli przeżyć z powodu niemieckiej megalomanii i agresji. Od krajów bałtyckich po Besarabię obecne jest wspomnienie niemieckiej wojny totalnej, doświadczenie groźby unicestwienia własnej tożsamości, własnej kultury" – czytamy.

Agresja Rosji wobec Ukrainy rozbudziła w Polsce, jak wskazuje dziennikarka, historyczne lęki. Nic zatem dziwnego, że "trauma niemieckiej okupacji jest w taki czy inny sposób ciągle obecna, ciągle paląca".

