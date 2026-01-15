"Dług nie został spłacony". Nawrocki chce reparacji od Niemiec

Głowa państwa podkreśliła, że "współistnienie dwóch narodów powinno zawsze opierać się na wzajemnym zrozumieniu, prawdzie i pojednaniu". – Bez rozliczenia trudnej przeszłości nie można budować wspólnej przyszłości – zauważyła.

Prezydent: Reparacje dla Polski zwiększyłyby bezpieczeństwo Europy

Nawrocki zwrócił uwagę na skutki, jakie niosą ze sobą tragiczne wydarzenia z II wojny światowej. – Poza odpowiedzialnością prawną, jest jeszcze odpowiedzialność moralna, polityczna i finansowa, które nie ulegają przedawnieniu. Ponad 80 lat od zakończenia II wojny światowej niemiecki dług reparacyjny nie został Polsce spłacony. Wyciągam rękę do współpracy, licząc na odwzajemnienie tego podejścia – powiedział prezydent. – Podczas mojej wizyty w Berlinie i dobrych rozmów, zaproponowałem pierwszy krok w stronę rozwiązania tej sytuacji. Rosnące wydatki obronne Niemiec mogłyby zostać wykorzystane na zakup najnowocześniejszego sprzętu, w tym amerykańskiego, który następnie zostałby przekazany Polsce – dodał.

Karol Nawrocki podkreślił, że Polska "jako kluczowe państwo wschodniej flanki NATO stabilizuje bezpieczeństwo regionu, w tym Niemiec".

W tym kontekście prezydent wskazał na znaczenie reparacji. – Proponowane rozwiązanie byłoby krokiem do przodu w dialogu historycznym i zwiększyłoby bezpieczeństwo Europy. W ten sposób zadośćuczynienie za ofiary i straty poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej, wykorzystamy na rzecz naszego bezpieczeństwa w regionie i na całej wschodniej flance NATO – na bezpieczeństwo całej Europy – mówił.

Nawrocki: Moją ambicją jest reprezentowanie pozostałych państw Europy Środkowej

Głowa państwa odniosła się również do kwestii gospodarczych.

– Cieszę się, że polski sukces gospodarczy został doceniony i że w tym roku będę miał zaszczyt reprezentować Polskę podczas szczytu grupy G20, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych – powiedział Karol Nawrocki.

– Moją ambicją jest reprezentowanie pozostałych państw Europy Środkowej, które w ciągu ostatnich 35 lat również osiągnęły znakomite wyniki gospodarcze. Myślę przede wszystkim o krajach tworzących Inicjatywę Trójmorza – zaznaczył prezydent.

