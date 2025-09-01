"To jest coś tragicznego". Bogucki odpowiada Sikorskiemu

W poniedziałek rano, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, prezydent Karol Nawrocki powiedział na Westerplatte, że "aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo musimy załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski domagam się jednoznacznie dla dobra wspólnego". – Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe, jako najważniejsze państwo wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości i prawdy i jasnych relacji z Niemcami, ale potrzebuje też reparacji od państwa niemieckiego – tłumaczył.

Karol Nawrocki zaapelował o wsparcie rządu w domaganiu się od Niemiec reparacji. – Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydent na arenie międzynarodowej i zbudujemy naszą prawdziwą bezpieczną przyszłość razem z naszymi zachodnimi sąsiadami – mówił.

Sikorski: Reparacje prawnie rzecz biorąc są sprawą beznadziejną

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski ocenił we wpisie na platformie X, że choć moralnie Polsce należy się zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie podczas II wojny światowej, to "prawnie rzecz biorąc sprawa jest niestety beznadziejna". "Ale będziemy kibicować inicjatywom pana prezydenta" – dodał.

Jak uzyskać reparacje wojenne od Niemiec?

O reparacje wojenne od Niemiec, pytany był w Polskim Radiu 24 Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. – Pamiętajmy o tym, że prawo jest wynikiem pewnych politycznych ustaleń. I to, co się udaje politycznie, bardzo często, a właściwie zawsze można przekuć na literę prawa. Jeżeli jest wola, jest również sposób – podkreślił.

Dodał, że "dzisiaj po stronie rządzących, poprzez tę wypowiedź pana ministra, pana wicepremiera Sikorskiego, nie widzi woli zabiegania o polskie interesy". – I to jest coś tragicznego w kontekście tej daty, tej bardzo smutnej, tragicznej daty 1 września – mówił.

Zbigniew Bogucki podkreślił, że jest przekonany, że "pan prezydent również będzie chciał rozmawiać o tych kwestiach, o których mówił dzisiaj na Westerplatte, także z rządem niemieckim, także z władzami niemieckimi". – Ale potrzebujemy tutaj w Polsce jedności, bardzo kategorycznego, jednolitego i twardego stanowiska, że tak – to zadośćuczynienie i odszkodowanie się Polsce należy – zaznaczył.

