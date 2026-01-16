"Jak może Polak coś takiego powiedzieć?". Oburzenie po słowach Czarzastego

W poniedziałek po południu marszałek Sejmu przybył do Berlina, gdzie odbył zaplanowane spotkania m.in. z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, przewodniczącą Bundestagu Julią Kloeckner oraz ministrem obrony Borisem Pistoriusem. To pierwsza zagraniczna wizyta Czarzastego od momentu objęcia funkcji marszałka.

– Nie możemy pozwolić, aby w debacie o historii dominowali cyniczni politycy, nadal żerujący na grobach i cierpieniach ofiar sprzed 80 lat. Trzeba się z tego wyzwolić – powiedział Czarzasty w trakcie wizyty.

Jeszcze przed rozmowami w Berlinie marszałek wskazywał, że jego celem jest zachęcenie strony niemieckiej do współdziałania oraz pokazanie, iż temat reparacji wojennych nie wyczerpuje agendy rozmów. – To są sprawy ważne, ale mija czas i trzeba patrzeć w przyszłość, a nie wyłącznie w przeszłość – powiedział podczas konferencji prasowej.

Jabłoński uderza w Czarzastego

Wypowiedź Czarzastego zbulwersowała Pawła Jabłońskiego. Były wiceminister spraw zagranicznych nie szczędził mocnych słów pod adresem marszałka Sejmu.

– Marszałek Czarzasty ma dzisiaj bardzo dużo do tłumaczenia się. Pojechał do Berlina i co tam zrobił, zamiast reprezentować polskie interesy? Zaczął mówić, że domaganie się historycznej sprawiedliwości to jest żerowanie na tragedii, która się zdarzyła 80 lat temu w Polsce. Jak może Polak coś takiego powiedzieć? – stwierdził poseł PiS.

– Zamiast domagać się jako Polak tego, żeby Niemcy nam zapłacili, to on jedzie, płaszczy się tam przed nimi i mówi, że nie wolno żerować na tragedii, która się zdarzyła – dodał były wiceszef MSZ.

Reparacje dla Polski

W grudniu ubiegłego roku premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli Polska nie uzyska od Niemiec szybkiej i jednoznacznej deklaracji dotyczącej zadośćuczynień dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej, rząd rozważy pokrycie tych potrzeb z własnych środków. Zaznaczył przy tym, że Polska nie otrzymała dotąd pełnego zadośćuczynienia za straty i zbrodnie z okresu wojny.

Czytaj też:

Ziobro straci większość wynagrodzenia? Czarzasty podał kwoty i datyCzytaj też:

Polacy ocenili Czarzastego. Jedna odpowiedź zaskakuje