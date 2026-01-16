Polacy ocenili Czarzastego. Jedna odpowiedź zaskakuje

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty został wybrany na stanowisko marszałka Sejmu 18 listopada. Zgodnie z umową koalicyjną, zastąpił lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Za wyborem Czarzastego głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji, Korony oraz Razem.

Spośród posłów koalicji rządzącej trójka parlamentarzystów nie zagłosowała za wyborem Czarzastego. Sławomir Ćwik z Polski 2050 i Michał Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu, a Agnieszka Buczyńska z Polski 2050 zagłosowała przeciw.

Polacy ocenili Czarzastego

W badaniu SW Research dla Onetu postawiono respondentom pytanie: "Jak ocenia Pani/Pan pracę Włodzimierza Czarzastego na stanowisku marszałka Sejmu?".

Polacy są mocno podzieleni w tej spawie. Pozytywną ocenę Włodzimierzowi Czarzastemu wystawiło 32,8 proc. respondentów. Negatywnie o marszałku Sejmu myśli z kolei 28 proc. uczestników badania. Największy odsetek ankietowanych nie jest w stanie wystawić marszałkowi Czarzastemu jednoznacznej oceny. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 39,2 proc. respondentów.

Szybko po przejęciu sterów Senatu, lider Lewicy zaczął wprowadzać swoje porządki. Włodzimierz Czarzasty wykluczył Konfederację Korony Polskiej, Razem i Republikanów z konwentu seniorów. – Podjąłem decyzję, że nie będę zapraszał na konwent seniorów partii pana Brauna, która moim zdaniem funkcjonuje na pograniczu rosyjskiej agentury, na pograniczu delegalizacji – ogłosił w środę na konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Sejmu dodał, że nie będzie zapraszał również przedstawicieli partii Razem oraz Wolnych Republikanów, bowiem nie zostały one "wyłonione w akcie wyborów parlamentarnych z października 2023 r.".

