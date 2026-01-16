Ziobro straci większość wynagrodzenia? Czarzasty podał kwoty i daty

W trakcie piątkowej konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty przedstawił harmonogram działań Sejmu w sprawie nałożenia kar finansowych na Zbigniewa Ziobrę za jego nieobecność na posiedzeniach Sejmu. Były minister sprawiedliwości przebywa aktualnie na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową oraz azyl polityczny.

– W trakcie pierwszych trzech dni nieobecności nieusprawiedliwionej zabieramy 1/30 diety i 1/30 uposażenia. Zbigniewowi Ziobrze odliczane jest łącznie 588 zł. W każdym kolejnym dniu nieobecności nieusprawiedliwionej jest odliczane codziennie 3 534 zł – mówił marszałek Sejmu.

– 21 stycznia mija 18. dzień nieobecności posła Zbigniewa Ziobry. To jest pierwszy dzień najbliższego posiedzenia Sejmu. 28 stycznia minie termin możliwości usprawiedliwienia swojej nieobecności – wskazał.

Co z wynagrodzeniem Ziobry? Czarzasty wyjaśnia

– 29 stycznia skieruję pismo do przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, zawiadamiając o nieusprawiedliwionych nieobecnościach Zbigniewa Ziobry przez 18 kolejnych, następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu – zapowiedział Czarzasty. Kiedy komisja regulaminowa podejmie w tej sprawie uchwałę, przekaże ją na ręce marszałka Sejmu. Posłowi przysługuje 14 dni od dnia doręczenia na odwołanie do prezydium Sejmu.

Marszałek Czarzasty wyjaśnił, że komisja może podjąć następujące decyzje: zwrócić posłowi uwagę, udzielić posłowi upomnienia, udzielić posłowi nagany. – Jeżeli jedna z tych trzech decyzji zostanie podjęta, to mam możliwość skierowania na posiedzenie prezydium Sejmu wniosku o utratę diety parlamentarnej w całości oraz o obniżenie uposażenia posła do 1/10. I ja ten wniosek skieruję na posiedzenie prezydium – poinformował.

– Jeżeli prezydium podejmie taką decyzję, to będzie czas na odwołanie siedmiodniowe. Po tej procedurze, jeśli decyzja będzie zgodna z moją propozycją (...), poseł od tego dnia będzie miesięcznie pobierał 1350 zł brutto – dodał.

