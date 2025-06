Inwazja Rosji? Rząd opracował plan ewakuacji polskich dzieł sztuki

O sprawie możemy dowiedzieć się z "Financial Times", któremu wywiadu udzieliła minister kultury Hanna Wróblewska. Ewakuacja dzieł sztuki jest przygotowywana na wypadek wojny z Rosją. Do zadania wyznaczono byłego pułkownika armii Macieja Matysiaka, a temat był już poruszony na nieformalnym spotkaniu szefów resortów kultury państw UE, który odbył się w kwietniu w Warszawie.

Jest to element szerzej strategii rządu, która dotyczy wzmocnienie ochrony granic oraz zwiększenie liczebności wojska.

Chodzi o ewakuację dzieł sztuki z około 160 placówek. Plany dotyczą rzeźb, obrazów i rzadkich, wiekowych eksponatów – książek, instrumentów etc.

– Trzeba również ewakuować wszystkie księgi inwentarzowe, które pozwolą ci udowodnić, że to twoja praca – dodała minister. Wróblewska stwierdziła, że niemożliwe jest wywiezienie wszystkich dzieł sztuki, więc konieczne będzie dokonanie trudnej selekcji.

Polityk stwierdziła, że Polska uczy się na doświadczeniu Ukrainy, która wywiozła część swych dzieł sztuki (m.in. do Polski) na początku 2022 roku.

Atak Rosji w 2027 roku?

Amerykańskie Centrum Wojen Nowej Generacji stworzyło możliwy scenariusz rosyjskiej inwazji. W jego opracowaniu brali udział byli naczelni dowódcy wojsk NATO i USA w Europie, generałowie Philip Breedlove i Ben Hodges – pisze "Bild".

Według scenariusza do ataku dochodzi w 2027 r. Armia rosyjska rozpoczyna inwazję na Łotwę i jednocześnie atakuje Litwę, wykorzystując obwód kaliningradzki i terytorium Białorusi jako przyczółki. Oddziały NATO zlokalizowane w krajach bałtyckich zmuszone są do odwrotu do czasu przybycia głównych sił.

W najgorszym przypadku wysłanie posiłków, zgodnie z art. 5 dotyczącym zbiorowej obrony Sojuszu, zajmie 10 dni. W tym czasie główną rolę w obronie krajów bałtyckich ma odgrywać wojsko niemieckie.

