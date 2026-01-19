Czy użyje siły militarnej, by przejąć Grenlandię? Krótka odpowiedź Trumpa

W krótkim wywiadzie telefonicznym dla NBC News prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że decydenci europejscy powinni skoncentrować się na sprawie wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, zamiast zajmować się Grenlandią. Jego zdaniem właśnie sytuacja na Ukrainie, a nie w Arktyce powinna być "przedmiotem zainteresowania Europy".

W rozmowie Trump został wprost zapytany, czy może zdecydować się na użycie siły wojskowej, by przejąć Grenlandię. Na to pytanie amerykański prezydent nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi. "Bez komentarza" – stwierdził.

USA chcą kupić Grenlandię

Amerykanie chcą kupić od Danii Grenlandię, by odsunąć od wyspy Rosjan i Chińczyków. 17 stycznia prezydent Donald Trump ogłosił, że za wysłanie żołnierzy na Grenlandię od 1 lutego nałoży dodatkowe cła w wysokości 10 proc. na produkty importowane do USA z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany od czerwca cła mają wzrosnąć do 25 procent.

Trump argumentuje, jeśli Grenlandii nie będą kontrolować Amerykanie, to faktyczną kontrolę przejmą Chiny albo Rosja. Jego zdaniem nie wystarczą inne proponowane rozwiązania, takie jak zwiększenie obecności sił amerykańskich na wyspie i proponowaną przez Berlinie misję państw NATO.

Trump: Dania nie była w stanie oddalić rosyjskiego zagrożenia

Kopenhaga nie chce się zgodzić na sprzedaż Grenlandii. Tamtejsza premier podkreśla, że jest otwarta na zwiększenie amerykańskiej obecności, ale "Europa nie da się szantażować prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi". Tymczasem w poniedziałek Trump napisał: "NATO od 20 lat powtarza Danii, że »musicie oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii«. Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i to się stanie!!!" – oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

