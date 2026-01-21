Dwa dodatkowe dni wolne w 2026 r. Premier podpisał dokument

Zgodnie z art. 30 par. 2 Kodeksu pracy, każde święto ustawowo wolne od pracy, które przypada w innym dniu niż niedziela (czyli od poniedziałku do soboty), obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin, niezależnie od tego, czy pracownik w ten dzień miał zaplanowaną pracę.

Oznacza to, że jeżeli święto wypada w sobotę, która dla większości pracowników jest dniem wolnym, to pracodawca ma obowiązek zagwarantować inny dzień wolny. Zasada dotyczy obliczania wymiaru czasu pracy dla pracowników pełnoetatowych.

Dodatkowe dni wolne. Padły konkretne daty

Na mocy zarządzenia premiera Donalda Tuska wyznaczono konkretne terminy odbioru wolnego dla pracowników administracji rządowej. Chodzi m.in. o pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów wojewódzkich, administracji skarbowej oraz innych jednostek administracji państwowej.

Pierwszym dodatkowym dniem wolnym będzie piątek 14 sierpnia 2026 r. (w zamian za 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego), zaś drugim – poniedziałek 28 grudnia 2026 r. (w zamian za 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia).

Choć zarządzenie premiera dotyczy bezpośrednio administracji publicznej, wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę należy się dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Co ważne, pracodawca sam decyduje o terminie odbioru wolnego, pod warunkiem że nastąpi to w tym samym okresie rozliczeniowym. Jak zauważył portal dziennik.pl, w praktyce wiele firm decyduje się na te same daty co administracja państwowa, aby ułatwić planowanie pracy i urlopów. Jednak nie jest to obowiązek.

Rekompensata za święto w sobotę nie przysługuje osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, a także samozatrudnionym na kontraktach B2B. Dodatkowego wolnego nie otrzymają także pracownicy, dla których sobota jest normalnym dniem pracy.

W Polsce mamy obecnie 14 ustawowo dni wolnych od pracy. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

