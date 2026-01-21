Żurek: Śp. Lech Kaczyński. Odwołujemy się do naszych ojców założycieli

W środę w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025 (tzw. ustawa praworządnościowa), a także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizującego ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Kodeks wyborczy. Pierwsza ustawa wraz z uzasadnieniem liczy prawie 90 stron i zakłada uregulowanie statusu tzw. neosędziów, dzieląc ich na trzy kategorie: zieloną, żółtą i czerwoną. Uzasadnienie dla projektu przedstawił minister sprawiedliwości.

Po Waldemarze Żurku swoje wystąpienie miała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, która przekonywała, że regulacja jest sprzeczna z konstytucją, alogiczna i sprzeczna wewnętrznie. Jej zdaniem rzeczywistym jej celem jest polityczna zemsta, a konsekwencją będzie doprowadzenie do zdegradowania części sędziów.

Żurek przywołał w Sejmie Lecha Kaczyńskiego. "Ojciec założyciel"

W trakcie swojego wystąpienia szefowa KRS nawiązała do układu pomiędzy grupą Kiszczak i Jaruzelskiego z ówczesną opozycją zorganizowaną wokół Lecha Wałęsy z 1989 roku.

– Zajrzyjmy do uzasadnienia projektu i motywu, którym kierowali się twórcy. Już w drugim akapicie jest odwołanie się do konsensusu politycznego z 89 roku. Czyli tak naprawdę porozumienie między opozycją a władzami PRL z 89 roku jest stawiane jako najwyższe źródło prawa ponad konstytucją i ustawami – powiedziała Pawełczyk-Woicka.

Chwilę później z prawa do odpowiedzi skorzystał minister sprawiedliwości. – [...] Pani Pawełczyk-Woicka mówi, że w uzasadnieniu odwołujemy się do konsensusu z 1989 roku. To dotyczy tego, że sędziowską część KRS-u powinni wybierać sędziowie – powiedział. Przypomnijmy, że w ustawie wprowadzonej za rządów PiS kompetencja ta przeszła na Sejm.

– A wiecie państwo, kto był w podstoliku w 89 roku? – kontynuował Żurek, zwracając się w stronę ław zajmowanych przez parlamentarzystów PiS. – Lech Kaczyński. To on przyjmował te przepisy. Śp. prezydent Lech Kaczyński optował za tym rozwiązaniem. Dlatego odwołujemy się do naszych ojców założycieli demokratycznej Rzeczpospolitej – powiedział szef resortu sprawiedliwości.

Czytaj też:

"To działa tylko w jedną stronę?". Niewygodne pytanie do ŻurkaCzytaj też:

Rozwód zablokowany przez "neosędziego". Żurek: Kryzys wchodzi w najwrażliwsze obszary