PiS odsłania karty. Prof. Nowak: Zgłaszam kandydaturę dr. Karola Nawrockiego

Podczas niedzielnej konwencji PiS doszło do zaprezentowania kandydata partii w wyborach prezydenckich. Zgodnie z medialnymi przeciekami z ostatnich kilku dni został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Kandydata podczas konwencji zgłosił historyk prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny, ciężko utrzymać emocje na wodzy. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił.

"Tradycja i otwarcie na nowoczesność"

Historyk podkreślił, że w najnowszej przeszłości państwa polskiego nie brakowało trudnych chwil, gdy obywatele musieli zabierać głos w obronie Polski. Prof. Nowak wskazał m.in. na poparcie dla Jana Olszewskiego w 1992 roku, wybory prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku.

– Dzisiaj mam ten zaszczyt, że w imieniu obywatelskiego komitetu chciałem zgłosić kandydaturę pana dr. Karola Nawrockiego – mówił prof. Andrzej Nowak.

Zaapelował, aby tworzyć lokalne komitety poparcia kandydatury Karola Nawrockiego. – Pana dr. poznałem siedem lat temu, kiedy miałem zaszczyt odwiedzać Muzeum II Wojny Światowej, gdzie pan doktor objął funkcję dyrektora. Już wtedy pokazał siłę charakteru, ważną dla obrony polskiej tożsamości i tradycji, przywracając miejsce dla ojca Kolbe, rotmistrza Pileckiego, czy rodziny Ulmów – mówił historyk. – To już pokazywało, jak ważne dla pana doktora jest to, by pamiętać o tym, co najważniejsze w naszej historii. Niezwykły zmysł organizacyjny, energia, połączenie niezwykłej troski o pamięć, szacunek dla wiary i tradycji, dla naszych bohaterów, otwarcie na nowoczesność – kontynuował.

Wybory prezydenckie 2025

W sobotę z kolei odbyły się prawybory w Koalicji Obywatelskiej, które wygrał Rafał Trzaskowski. Oprócz tego swój start w wyborach ogłosili Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Nadal nie wiadomo, kto będzie reprezentował Lewicę.