Ile zarabia Karol Nawrocki jako prezes IPN? Padła konkretna kwota

Do przedstawienia reprezentanta największej partii opozycyjnej w wyborach prezydenckich doszło podczas "spotkania obywatelskiego" w Krakowie. Zgodnie z medialnymi przeciekami z ostatnich kilku dni, został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki.

Kaczyński: O decyzji zdecydowały zalety kandydata

Kandydata podczas konwencji zgłosił historyk prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny, ciężko utrzymać emocje na wodzy. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił historyk.

– O decyzji zdecydowały osobiste zalety dr. Nawrockiego, wspaniałe zalety – życiowa droga, ale również i to, że mamy dziś stan szczególny, który niestety można określić jako wewnętrzną wojnę – polsko–polską. My tej wojny nie chcemy. Chcę to państwu jasno powiedzieć – powiedział Jarosław Kaczyński.

Zarobki dr. Nawrockiego jako prezesa IPN

Jak podał portal Interia.pl, według tegorocznej ustawy okołobudżetowej kwota bazowa uposażeń dla osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe (również dla prezesa IPN), pozostała na takim samym poziomie, co w 2023 roku. Oznacza to, że wynosi 1789,42 zł brutto.

Jednak wynagrodzenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, tak jak w przypadku innych osób na kierowniczych stanowiskach państwowych, jest określane za pomocą tzw. mnożnikowych systemów wynagrodzeń. Mnożniki kwoty bazowej, według których określa się wysokość głównego wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego osób piastujących kierownicze stanowiska państwowe, są publikowane w prezydenckich rozporządzeniach. Obecnie mnożniki wynoszą 7,84 i 2,10.

Według tych zasad, jak podaje Interia, Karol Nawrocki jako prezes IPN otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 14 029 zł i 5 gr brutto, natomiast jego dodatek funkcyjny wynosi 3 757 zł i 78 gr brutto.

Czytaj też:

Karol Nawrocki kandydatem PiS. Wielka dyskusja w sieciCzytaj też:

Nawrocki złożył pierwszą obietnicę wyborczą. "To moja propozycja"