Zakłócenia w rozkładach jazdy. PKP grozi pozwem

Zaledwie kilka tygodni przed startem nowego europejskiego rozkładu jazdy RegioJet ogłosił, że nie uruchomi połączeń na trasie Warszawa–Poznań.

Choć w planach RegioJet trasa między stolicą a Poznaniem była przedstawiana jako jeden z kluczowych projektów na sezon 2025/2026, ostatecznie przewoźnik poinformował, jak podaje "Rynek Kolejowy", że połączenia nie wystartują. Zniknęły także ze strony internetowej spółki oraz z jej własnych rozpisek. Najwcześniejszy możliwy termin wejścia na tę linię przesunięto na koniec 2026 roku. Co ciekawe, w oficjalnym Portalu Pasażera wciąż widnieją zaplanowane pociągi tej relacji. Z Warszawy Centralnej miały odjeżdżać pięć razy dziennie, m.in. o 6:28 i 12:28, a podróż miała trwać około 135 minut. Analogicznie wciąż widoczne są kursy z Poznania Głównego.

PKP podejmuje działania. Będzie proces?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały, że o zmianach w rozkładzie jazdy dowiedziały się dopiero 11 grudnia, czyli na trzy dni przed wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy. "Tak krótki czas na reakcję spowodował poważne utrudnienia w przygotowanym rozkładzie jazdy oraz wymusił pilne działania ze strony PKP PLK, by umożliwić innym przewoźnikom wykorzystanie wolnych tras" – czytamy na rmf24.pl.

Przewoźnik zwraca uwagę, że nagła rezygnacja RegioJet z realizacji umówionych kursów powoduje zakłócenia w rozkładach jazdy, co stanowi duży problem pasażerów, a co więcej – wymaga dodatkowego zaangażowania zespołów w zmianę planu tras.

Teraz PKP PLK powiadomiło o sprawie Urząd Transportu Kolejowego. Spółka analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych wobec RegioJet. "Jednocześnie trwają prace nad zmianami w regulacjach, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, zwłaszcza blokowaniu przepustowości na liniach objętych inwestycjami" – informuje rmf24.pl.

