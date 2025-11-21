Dodatkowa opłata w PKP. Sprawdź, co zrobić, aby jej uniknąć

Spora część podróżujących pociągami może nieświadomie narazić się na dodatkowej koszty przy zakupie biletu. Jeśli bowiem jest on kupowany u konduktora w pociągu, trzeba będzie ponieść dodatkową opłatę w wysokości 20 zł. Wielu pasażerów nie zna tego przepisu, zatem często są oni zdumieni koniecznością poniesienia większych kosztów.

"Jeśli kupujesz u konduktora, to zapłacisz za bilet (lub inny dokument przewozu) oraz za jego wydanie w pociągu. Opłata wynosi 20 zł – od każdej odprawianej osoby" – informuje PKP Intercity na swojej stronie.

Przewoźnik ustanowił jednak możliwość zwolnienia z pobierania opłaty. Taka możliwość zachodzi, gdy: pasażer jest osobą niepełnosprawną lub o ograniczonej możliwości poruszania się; jest seniorem powyżej 70. roku życia lub gdy na stacji, na której wsiadał nie było kasy biletowej bądź automatu biletowego.

Konduktor nie doliczy opłaty także osobom, które chcą kupić albo pobrać rezerwację miejsca, a mają bilet jednorazowy bez rezerwacji miejsca kupiony w innym pociągu, Kartę Intercity lub dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego przejazdu.

Opłata nie obowiązuje także pasażerów, którzy kupowali bilet w innym pociągu lub u innego przewoźnika i przesiadają się w dalszą podróż. Należy jednak zwrócić uwagę dodatkowe warunki, które należy wtedy spełnić.

Bilety za złotówkę

PKP Intercity rusza z kolejną wielką promocją biletów za złotówkę na przejazdy pociągami Pendolino. Chodzi o akcję "Pendo za Zeta". Będą z niej mogły skorzystać dzieci, które ukończyły cztery lata, ale nie ukończyły 16 lat. Bilety w cenie 1 zł będą obowiązywać przy przejazdach jednorazowych bez przesiadek 10 grudnia 2025 r. pociągami EIP w klasie 2.

EIP (Express InterCity Premium) to najnowocześniejsza i najwyższa kategorią pociągów PKP Intercity, kursująca pod marką Pendolino. Zapewnia najkrótsze czasy przejazdów, wysoki komfort podróży z dostępem do internetu i catering. Pociągi EIP osiągają maksymalną prędkość 200 km/h na wybranych odcinkach. Udogodnienia obejmują również m.in. gniazdka elektryczne przy każdym miejscu oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.

