Można dostać dofinansowanie do leczenia zębów. To wciąż mało znane świadczenie

W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2025 roku ceny usług stomatologicznych w Polsce odnotowały trzeci co do wielkości wzrost w Unii Europejskiej. Nasz kraj z wynikiem 7,27 proc. znalazł się za Rumunią (9,92 proc.) i Węgrami (8,88 proc.).

Eksperci nie mają jednak dobrych wiadomości dla Polaków. Ceny najprawdopodobniej będą nadal rosły. Według prognoz, w całym 2025 roku rynek odnotuje 11-procentowy wzrost cen. Powodów jest kilka: wzrost cen materiałów stomatologicznych i sprzętu, rosnące wynagrodzenia pracowników branży, zwiększone koszty utrzymania gabinetów stomatologicznych oraz zmiany w podatkach i regulacjach prawnych.

Dofinansowanie na zabiegi stomatologiczne

Tymczasem wciąż niewielu Polaków wie, że pewna grupa może otrzymać niemałe wsparcie finansowe z przeznaczeniem na leczenie zębów. Od lipca działa bowiem program dofinansowania leczenia stomatologicznego i protetycznego. Uprawnieni do skorzystania z pomocy są m.in.: kombatanci, ofiary represji, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej, więźniowie obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, Sybiracy, żołnierze górnicy przymusowo zatrudnieni np. w kopalniach rud uranu lub kamieniołomach oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

Raz na trzy lata mogą oni otrzymać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. złotych na leczenie protetyczne. Z kolei raz w roku kalendarzowym program finansuje leczenie stomatologiczne lub naprawę protezy. W tym przypadku kwota wsparcia wynosi do 2 tys. złotych.

Kwota wsparcia zależy od spełnienia określonych warunków. Chodzi przede wszystkim o dochód gospodarstwa domowego na jego członka.

Wnioski należy kierować do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i dołączyć do niego kosztorys, fakturę pro forma lub fakturę VAT z ostatnich 12 miesięcy. Należy pamiętać, że czas na skorzystanie z wsparcia jest krótki, bo tylko do końca listopada tego roku.

