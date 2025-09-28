Leczenie zębów coraz droższe. A to nie koniec podwyżek

W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2025 roku ceny usług stomatologicznych w Polsce odnotowały trzeci co do wielkości wzrost w Unii Europejskiej. Nasz kraj z wynikiem 7,27 proc. znalazł się za Rumunią (9,92 proc.) i Węgrami (8,88 proc.).

Eksperci nie mają jednak dobrych wiadomości dla Polaków. Ceny najprawdopodobniej będą nadal rosły. Według prognoz, w całym 2025 roku rynek odnotuje 11-procentowy wzrost cen. Powodów jest kilka: wzrost cen materiałów stomatologicznych i sprzętu, rosnące wynagrodzenia pracowników branży, zwiększone koszty utrzymania gabinetów stomatologicznych oraz zmiany w podatkach i regulacjach prawnych.

Eksperci przypominają, że sektor usług stomatologicznych praktycznie w całości przeniósł się do prywatnych gabinetów i klinik. To z kolei postawiło pacjentów przed wyborem: leczyć się prywatnie lub nie leczyć się w ogóle. Tymczasem lekarze przypominają, że od chorób jamy ustnej często zaczynają się dużo poważniejsze schorzenia, włącznie z chorobami nowotworowymi.

Przypomnijmy, że zgodnie z danymi GUS, przeciętna rodzina w Polsce przeznacza jedynie niecały 1 proc. swoich przychodów na usługi dentystyczne. Eksperci wskazują, że zaniedbanie zdrowia jamy ustnej może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Tymczasem, według prognoz, ceny w gabinetach stomatologicznych będą jeszcze rosły.

Zapaść w służbie zdrowia

W czwartek minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. Minister przedstawiła plan działania resortu na lata 2025-2027. W trakcie dyskusji po wystąpieniu padły jednak pytania nie tylko o cele na najbliższe miesiące, ale także o obecną sytuację systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Szefowa resortu zdrowia nie miała dobrych informacji dla słuchających jej posłów.

– Mamy problem, o którym państwo wiecie od dłuższego czasu. Mamy problem z finansami NFZ. Poproszę pana prezesa o rzetelną informację na temat sytuacji, ponieważ nie zależy mi na niczym innym, jak na pracowaniu na faktach i podawaniu rzetelnych informacji – powiedziała Sobierańska-Grenda i oddała głos prezesowi NFZ.

