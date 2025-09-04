Zapisy do specjalistów. Od września spore zmiany dla pacjentów

Zmiany to efekt nowelizacji ustawy o świadczeniach finansowanych przez NFZ, dzięki której pacjenci będą mogli szybciej zapisać się do wymienionych wyżej specjalistów. Od 17 września nie będzie do tego potrzebne skierowane od lekarza rodzinnego. Nowe zasady mają skrócić czas oczekiwania, usprawnić proces zapisów i odciążyć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Szybciej do specjalisty

Psychologowie, optometryści oraz lekarze medycyny sportowej zyskają także nowe uprawnienia. Ci pierwsi będą mogli skierować pacjenta do psychiatry, neurologa oraz na leczenie uzależnień.

Optometryści wystawią skierowanie do okulisty, a lekarze medycyny sportowej będą mogli diagnozować przeciążenia, kwalifikować do udziału w zawodach i wystawiać zaświadczenia wymagane przez szkoły czy kluby sportowe.

Więcej pieniędzy na ochronę zdrowia

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 293,6 mld zł w 2024 r. (stanowiły 8,1 proc. PKB) i były wyższe o ok. 47 mld zł r/r, tj. o 19,1 proc. r/r – wynika ze wstępnych szacunków Narodowego Rachunku Zdrowia opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

"W 2024 r., według wstępnych szacunków, bieżące wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 293,6 mld zł, co stanowi wzrost o 47 mld zł w stosunku do danych o wstępnych wydatkach w 2023 r., opracowanych w ramach NRZ, które osiągnęły poziom 246,6 mld zł. Bieżące wydatki na ochronę zdrowia (zarówno publiczne, jak i prywatne) stanowiły w 2024 r. 8,1 proc. wstępnie oszacowanego PKB, co oznacza wzrost o 0,9 pkt proc. w porównaniu z wstępnymi danymi dla 2023 r." – czytamy w komunikacie.

W 2024 r. publiczne wydatki bieżące wzrosły do 229,1 mld zł, tj. o 37,1 mld zł więcej w porównaniu z 2023 r. Udział tych wydatków w PKB wyniósł w 2024 r. 6,3 proc. (w 2023 r. 5,6 proc.). Z kolei prywatne wydatki bieżące, obejmujące m.in. wydatki gospodarstw domowych, zwiększyły się w 2024 r. o 9,9 mld zł i przyjęły wartość 64,5 mld zł. podano także.

