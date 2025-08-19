Dramatyczna sytuacja w Koninie. Szpital wstrzymał przyjęcia na onkologię

Naczelna Pielęgniarka wielkopolskiej placówki Maria Wróbel przekazała PAP informację o wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów onkologicznych. NFZ zapłacił szpitalowi środki jedynie za pierwszy kwartał. Koniński szpital wciąż oczekuje na pieniądze za działalność oddziału w drugim kwartale. Z powodu braku środków finansowych dyrekcja zdecydowała się ograniczyć działalność oddziału jedynie do pacjentów już wcześniej zarejestrowanych.

Wróbel poinformowała, że gdy NFZ uruchomi środki i będzie płacił za programy lekowe, "na pewno rozpoczniemy kolejne przyjęcia pacjentów". Z informacji uzyskanych od NFZ wynika, że Fundusz będzie starał się przekazywać pieniądze "w miarę możliwości".

Wobec niemożności uzyskania pomocy w Koninie, pacjenci próbują dostać się m.in. do Wielkopolskiego Centrum Onkologii i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Służba zdrowia w Polsce. Nowe dane GUS: Zwiększono wydatki

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 293,6 mld zł w 2024 r. (stanowiły 8,1 proc. PKB) i były wyższe o ok. 47 mld zł r/r, tj. o 19,1 proc. r/r – wynika ze wstępnych szacunków Narodowego Rachunku Zdrowia opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

"W 2024 r., według wstępnych szacunków, bieżące wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 293,6 mld zł, co stanowi wzrost o 47 mld zł w stosunku do danych o wstępnych wydatkach w 2023 r., opracowanych w ramach NRZ, które osiągnęły poziom 246,6 mld zł. Bieżące wydatki na ochronę zdrowia (zarówno publiczne, jak i prywatne) stanowiły w 2024 r. 8,1 proc. wstępnie oszacowanego PKB, co oznacza wzrost o 0,9 pkt proc. w porównaniu z wstępnymi danymi dla 2023 r." – czytamy w komunikacie.

W 2024 r. publiczne wydatki bieżące wzrosły do 229,1 mld zł, tj. o 37,1 mld zł więcej w porównaniu z 2023 r. Udział tych wydatków w PKB wyniósł w 2024 r. 6,3 proc. (w 2023 r. 5,6 proc.). Z kolei prywatne wydatki bieżące, obejmujące m.in. wydatki gospodarstw domowych, zwiększyły się w 2024 r. o 9,9 mld zł i przyjęły wartość 64,5 mld zł. podano także.

Czytaj też:

Naczelna Izba Lekarska apeluje o weto prezydenta w sprawie "ustawy ukraińskiej"Czytaj też:

Gwiazdor disco-polo grzmi na NFZ. "Jesteś traktowany jak zło konieczne"