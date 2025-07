Dobra wiadomość dla pacjentów. Tyle wydano na ochronę zdrowia

"W 2024 r., według wstępnych szacunków, bieżące wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 293,6 mld zł, co stanowi wzrost o 47 mld zł w stosunku do danych o wstępnych wydatkach w 2023 r., opracowanych w ramach NRZ, które osiągnęły poziom 246,6 mld zł. Bieżące wydatki na ochronę zdrowia (zarówno publiczne, jak i prywatne) stanowiły w 2024 r. 8,1 proc. wstępnie oszacowanego PKB, co oznacza wzrost o 0,9 pkt proc. w porównaniu z wstępnymi danymi dla 2023 r." – czytamy w komunikacie.

Wzrost publicznych wydatków bieżących

W 2024 r. publiczne wydatki bieżące wzrosły do 229,1 mld zł, tj. o 37,1 mld zł więcej w porównaniu z 2023 r. Udział tych wydatków w PKB wyniósł w 2024 r. 6,3 proc. (w 2023 r. 5,6 proc.). Z kolei prywatne wydatki bieżące, obejmujące m.in. wydatki gospodarstw domowych, zwiększyły się w 2024 r. o 9,9 mld zł i przyjęły wartość 64,5 mld zł. podano także.

"Zgodnie z ustawą budżetową na 2024 r. oraz projekcją planu Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), zaplanowano na ochronę zdrowia na ten rok środki w wysokości 193,3 mld zł, które w ciągu roku zostały zwiększone, a ich ostateczne wykonanie wyniosło 210,6 mld zł (w tym 0,85 mld zł z Funduszu Pomocy przekazanych NFZ), co stanowi 6,85 proc. PKB (z roku N-2). Podkreślenia wymaga, że środki te w roku 2024 były o 25,8 mld zł wyższe (14 proc.) od nakładów przekazanych na ochronę zdrowia w 2023 r." – czytamy dalej w materiale GUS.

Stały trend w minionej dekadzie

W latach 2014-2024 można zaobserwować stały wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Dotyczy to zarówno corocznych planów nakładów według ustawy, jak ich wykonania, które prawie zawsze było większe od planu, z wyjątkiem 2014 r.

Pomiędzy 2014 a 2024 r. nakłady na ochronę zdrowia według planu wzrosły o 163,4 proc., natomiast według wykonania zwiększyły się o 188,9 proc. Największy roczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia według wykonania odnotowano w tym okresie w 2023 r. – o 22,4 proc., wskazano także.

