Wystarczy wniosek, a NFZ zwróci duże pieniądze. Pacjenci nie wiedzą o tym udogodnieniu

Wielu pacjentów nie wie, że przysługuje im dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek korekcyjnych. NFZ refunduje zakup po spełnieniu określonych warunków. Jak zatem otrzymać dopłatę?

Okulary na NFZ

Najpierw należy udać się na wizytę do okulisty, który przepisze receptę na odpowiednie szkła lub soczewki. Następnie należy udać się do salonu optycznego, który ma podpisaną umowę z NFZ. Tutaj należy zrealizować receptę. Należy pamiętać, że refundację otrzymamy jedynie wtedy, kiedy zakupimy okulary lub soczewki w salonie, który ma podpisaną umowę z NFZ. Także w salonie załatwimy wszystkie formalności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jego wysokość zależy od kilku czynników: wieku, wady wzroku oraz wkładu własnego.

Jeśli chodzi o soczewki do czytania z bliska, to dzieci do 18. roku życia otrzymują 100 proc. refundacji do kwoty 25 zł (jeśli moc soczewek mieści się w zakresie ±6,00 dioptrii). Z kolei dorośli mogą liczyć na 30 proc. zwrotu tej wartości.

W przypadku soczewek do patrzenia w dal dzieci otrzymują 100 proc. refundacji do 25 zł, a dorośli: 30 proc. zwrotu tej wartości.

W przypadku soczewek o większej mocy (powyżej ±6,25 dioptrii) NFZ może pokryć do 350 zł. Dorośli: wymagany 10 proc. udział własny.

W przypadku okularów dzieci do 18. roku życia mogą otrzymać refundację do 100 proc. ceny (do określonej kwoty). Dorośli muszą dopłacić od 10 do 30 proc. wartości.

NFZ wskazał również, jak często można ubiegać się o refundację. W przypadku dzieci jest to okres 6 miesięcy. Dorośli mogą składać wnioski raz na 2 lata. Jeśli chodzi o soczewki kontaktowe to dofinansowanie przysługuje co 12 miesięcy.

W przypadku większych problemów ze wzorkiem NFZ oferuje częściowe finansowanie specjalistycznych rozwiązań.

Czytaj też:

Złe wieści. Miliony z rządowego programu do zwrotuCzytaj też:

Resort Bodnara nie pomaga dzieciom, bo rozlicza PiS. Ostry komentarz Ziobry