Sanatorium za darmo dzięki ZUS. Kto może skorzystać?

Niewielu ubezpieczonych wie, że po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać z usług rehabilitacyjnych w sanatoriach. Pobyt w tych placówkach oraz zabiegi są finansowane przez ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z takiej możliwości?

Kto może skorzystać?

Aby móc skorzystać z pobytu w sanatorium, należy spełnić określone warunki. Po pierwsze musi wystąpić zagrożenie utraty zdolności do pracy. Co ważne jednak, musi równocześnie istnieć szansa, że po rehabilitacji zostanie ona odzyskana. Następnie należy spełnić jeden z wymogów: należy być osobą ubezpieczoną i pracować zawodowo lub pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne lub pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

O możliwość pobytu w sanatorium należy zawnioskować. Odpowiedni dokument wypełni lekarz, u którego leczy się wnioskodawca. Następnie należy złożyć wniosek w dowolnym oddziale ZUS. Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS: po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda pozytywną ocenę o potrzebie rehabilitacji, wtedy wnioskodawca otrzyma pocztą zawiadomienie o skierowaniu z informacją o terminie i miejscu realizacji zabiegów. Warto pamiętać, że turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. W określonych przypadkach może on ulec wydłużeniu. ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Zakład zwraca również koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej do sanatorium.

ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

