Polacy mogliby przechodzić na emeryturę 5 lat wcześniej. Co zrobi rząd Tuska?

Jak informował "Fakt", spór o wprowadzenie emerytur stażowych toczy się między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Ministerstwem Finansów. W "grze" jest 14 mld złotych, bo tyle kosztowałoby wprowadzenie forsowanego przez minister Dziemianowicz-Bąk rozwiązania.

Przypomnijmy, że obecnie w Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw wprowadzających emerytury stażowe. Jeden z nich jest autorstwa Lewicy, drugi – "Solidarności". Od ponad roku Polacy czekają, aż rząd podejmie w tej sprawie decyzję, która umożliwi dalsze procedowanie obu projektów.

– Jeszcze w tym tygodniu spotkam się z ministrem finansów i będę go przekonywała do pozytywnego stanowiska wobec projektów w sprawie emerytur stażowych. Stanowisko Lewicy i ministerstwa, którym kieruję, jest jasne – jesteśmy zwolennikami wprowadzenia emerytur stażowych – mówiła w marcu tego roku szefowa resortu.

Jak dotąd jednak nie udało się przekonać Andrzeja Domańskiego, do zajęcia się propozycjami w sprawie emerytur stażowych. Jak pokazały ostatnie dane, budżet państwa nie znajduje się w idealnej kondycji. Wygospodarowanie tak ogromnej kwoty z pewnością stanowiłoby poważne wyzwanie dla ministerstwa.

Emerytury stażowe

Emerytury stażowe to rozwiązanie, które umożliwiłoby wcześniejsze przechodzenie na emeryturę. Podstawą do otrzymywania świadczenia byłoby nie osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale posiadanie odpowiednich okresów składkowych i nieskładkowych. Dla kobiet byłoby to 35 lat, a dla mężczyzn – 40 lat.

Jak przekonują związkowcy z "Solidarności", wprowadzenie tego typu rozwiązań byłoby "zgodne z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego".

Jak przewiduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszym roku obowiązywania przepisów, z takiej nowej emerytury mogłoby skorzystać 380 tys. osób.

