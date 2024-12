Zmiany w systemie emerytalnym. Polacy od pół roku czekają na decyzję Tuska

Jak dotąd rząd Donalda Tuska nie zajął stanowiska w sprawie żadnego z nich. Przypomnijmy, że jeden został przedstawiony przez "Solidarność", a drugi – przez Lewicę. Jak pisze "Fakt", od pół roku Polacy czekają, aż rząd podejmie w tej sprawie decyzję, która umożliwi dalsze procedowanie obu projektów.

Emerytury stażowe

Emerytury stażowe to rozwiązanie, które umożliwiłoby wcześniejsze przechodzenie na emeryturę. Podstawą do otrzymywania świadczenia byłoby nie osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale posiadanie odpowiednich okresów składkowych i nieskładkowych. Dla kobiet byłoby to 35 lat, a dla mężczyzn – 40 lat.

Jak przekonują związkowcy z "Solidarności", wprowadzenie tego typu rozwiązań byłoby "zgodne z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego".

Sceptycznie do propozycji podchodzi Ministerstwo Finansów. Według szacunków, koszt wprowadzenia emerytur stażowych to ok. 24 mld złotych rocznie. Jak przewiduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszym roku obowiązywania przepisów, z takiej nowej emerytury mogłoby skorzystać 380 tys. osób.

Lewica jest jednak zdania, że wprowadzenie emerytur stażowych jest konieczne. Politycy formacji są jednak świadomi, że będzie to bardzo trudne.

– Wprowadzenie emerytury stażowych było jedną naszych obietnic. Jednak nawet gdyby stanowisko rządu okazało się przychylne, nie ma mowy o szybkim wprowadzeniu w życie tej reformy – powiedziała Katarzyna Ueberhan, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w rozmowie z "Faktem".

Na rząd naciska również OPZZ.

""Emerytury stażowe – właśnie zwróciłem się z zapytaniem dotyczącym zaawansowania prac nad przygotowaniem stanowiska Rządu w sprawie emerytur stażowych. Obietnica przygotowania takiego stanowiska do końca 2024 r. padła ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 26 lipca br." – napisał w mediach społecznościowych wiceszef OPZZ Sebastian Koćwin.

Czytaj też:

Emerytury w grudniu i styczniu. Ważna informacja dla świadczeniobiorcówCzytaj też:

ZUS apeluje do emerytów. Jeden wniosek może zwiększyć świadczenie nawet o 500 zł