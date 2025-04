Będzie nowy zakaz w polskich szkołach? Lubnauer nie wyklucza zmian w prawie

Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej trwa dyskusja nad wprowadzeniem zakazu korzystania przez dzieci ze smartfonów podczas pobytu w szkole. Na Zachodzie takie rozwiązania albo już funkcjonują albo trwają dyskusje nad ich wprowadzeniem.

Resort edukacji Wielkiej Brytanii ogłosił, że aby poprawić zachowanie uczniów, należy zakazać używania telefonów komórkowych w szkołach w całej Anglii. Jest to kolejny element rządowej reformy edukacji, na którą władze planują przeznaczyć w latach 2024-2025 prawie 60 mld funtów. Taki zakaz już wcześniej wprowadziły m.in. Francja, Włochy i Portugalia.

Aktywnie na rzecz wprowadzenia zakazu działa były premier Mateusz Morawiecki. Niedawno polityk przytoczył wyniki badań z 2020 r., przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny. Wynika z nich, że ponad 80 proc. rodziców dzieci w wieku 3-6 lat widzi zagrożenie w zbyt częstym korzystaniu z telefonów komórkowych.

Będą zmiany w prawie?

Pytana o tę kwestię wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer przyznała, że resort chce całkowitego zakazu korzystania z telefonów w przedszkolach oraz znacznego ograniczenia w klasach I-III. W przypadku starszych dzieci to szkoła decyduje o konkretnych przepisach. Już teraz, jak wskazała polityk, w ok. 60 proc. placówek jest zakaz korzystania z tego typu urządzeń. MEN popiera jego dalsze wprowadzanie.

– Kiedy szkoły same decydują, to w większym stopniu są w stanie to zrobić wspólnie z rodzicami, którzy są jednak bardzo ważnym elementem tego ekosystemu szkolnego, jak i również dzieciakami. Wtedy to jest skuteczniejsze. Natomiast być może zmienimy prawo, tak, żeby rzeczywiście wzmocnić możliwości szkół dotyczące tych ograniczeń – powiedziała wiceszefowa resortu edukacji.

