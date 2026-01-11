Sekretarz "Kolski"
Kraj

Sekretarz "Kolski"

Dodano: 
Sierp i młot
Sierp i młot Źródło: Unsplash / Alexandr Popadin
KOMUCHOŻERCA Historia komunistycznej konspiracji (przedwojennej i wojennej) kryje jeszcze bardzo wiele tajemnic.

Przy okazji jest ona zaciemniana, m.in. przez nagminne fałszowanie danych osobowych jej działaczy. Ale przypadek towarzysza Barucha Cukiera – "Witolda Kolskiego" – jest szczególny.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
