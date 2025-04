24-letnia działaczka partyjna wicedyrektorem ważnego wydziału w Urzędzie Wojewódzkim

O sprawie pisze we wtorek portal Interia. Justyna Czopek będzie odpowiadać za komunikację medialną w wydziale zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa. W ubiegłym roku uzyskała tytuł magistra. Młoda działaczka partii ludowców dotychczas była asystentką wojewody Krzysztofa Klęczara. To on zdecydował o jej awansie.

Nowa wiceszefowa wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

"Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego to jedna z najważniejszych komórek w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Za kierowanie nim odpowiadają trzy osoby, dyrektor i jego dwóch zastępców. Do ich zadani należy ochrona ludności, ocena potencjalnych zagrożeń i tworzenie planów, jak reagować w sytuacjach kryzysowych oraz koordynowanie działań służb w kryzysowych momentach" – czytamy w tekście Dawida Serafina.

"Przez lata niepisaną zasadą w Małopolsce było, że za ten obszar odpowiadają głównie osoby z przeszłością w służbach, które mają duże doświadczenie pracy w terenie" – dowiedział się dziennikarz Interii.

Wojewoda z PSL awansował swoją asystentkę

Teraz za realizację tych zadań będzie odpowiadać 24-letnia Justyna Czopek. Młoda działaczka PSL właśnie została zastępcą dyrektora wydziału.

Z informacji Interii wynika, że teraz stanowisko to zajmie 24-letnia działaczka PSL Justyna Czopek, która zastąpi Michała Jamka, byłego policjanta, który podjął decyzję o przejściu na emeryturę.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar potwierdził Interii tę informację. "Moja diagnoza jest taka, że w tym wydziale brakowało kogoś, kto w nowoczesny sposób będzie komunikować informację o tym, co dzieje się w zakresie obrony cywilnej. Chodzi mi o komunikację z młodym pokoleniem, takiego otwarcia na nowoczesne media w kwestii bezpieczeństwa i obrony cywilnej" – tłumaczy polityk PSL, cytowany w tekście portalu.

Klęczar argumentuje, że pozytywnie zapatruje się na tego rodzaju awanse wewnętrzne. Jak tłumaczy, Justyna legitymuje się odpowiednim wykształceniem z zakresu bezpieczeństwa i ma smykałę do medialnych działań. Ponadto, wojewoda współpracuje z nią od dłuższego czasu.

Rok temu Justyna Czopek uzyskała tytuł magistra

Ostatnio pani Justyna była bowiem asystentką wojewody małopolskiego. W ramach swoich zadań odpowiadała za komunikację medialną, koordynację kalendarza polityka czy organizację spotkań.

Interia wskazuje, przywołując zresztą wpis z social mediów samego Klęczara, że rok temu działaczka PSL obroniła magistra.

Wojewoda Klęczar, który zdecydował o jej awansie przyznał, że przewiduje, że pani Justyna sprawdzi się w pracy.

Nie było konkursu. Klęczar tłumaczy

Jak ustaliła Interia, na stanowisko zastępcy dyrektora wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego nie przeprowadzono konkursu, o co zapytano wojewodę.

"Być może warto było to zrobić, ale ja odpowiadam głową za wdrożenie przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w Małopolsce. Mam prawo oprzeć się na osobie, do której mam pełne zaufanie" – tłumaczył.

Z informacji przekazanych przez wojewodę wynika, że nowa wicedyrektor będzie odpowiadać za "komunikację medialną związaną z wdrażaniem ustawy, za współpracę wydziału z mediami i z organizacjami społecznymi oraz za implementacje zapisów ustawy o ochronie ludności na terenie województwa".

Czytaj też:

PSL rozdał posady swoim w Agencji Mienia Wojskowego. Bez konkursów