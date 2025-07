"Będzie gorzej". Zła wiadomość dla pacjentów

Główny Urząd Statystyczny podał, że w czerwcu tego roku ceny usług stomatologicznych wzrosły o 9,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Dla porównania – inflacja w całym sektorze zdrowia wyniosła 4,6 proc. w ujęciu rocznym.

Ceny będą rosły

Nic dziwnego, że, zgodnie z danymi GUS, przeciętna rodzina w Polsce przeznacza jedynie niecały 1 proc. swoich przychodów na usługi dentystyczne. Eksperci wskazują, że zaniedbanie zdrowia jamy ustnej może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Tymczasem, według prognoz, ceny w gabinetach stomatologicznych będą jeszcze rosły.

– Zgodnie z moimi wcześniejszymi zapowiedziami, zbliżamy się do dwucyfrowego wzrostu ww. cen. Głównie wynika to z tego, że sektor stomatologiczny wciąż ponosi stałe i znaczące podwyżki kosztów komponentów, które finalnie wpływają na ceny u dentystów. I tutaj od wielu miesięcy nic się nie zmieniło, chociaż te wzrosty nie są już tak wysokie jak w czasie szalejącej inflacji. Jednak dalej są odczuwalne i przez to stomatolodzy muszą podnosić ceny – powiedział dr Piotr Przybylski, ekspert rynku stomatologicznego i implantolog z kliniki Implant w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Eksperci przypominają, że sektor usług stomatologicznych praktycznie w całości przeniósł się do prywatnych gabinetów i klinik. To z kolei postawiło pacjentów przed wyborem: leczyć się prywatnie lub nie leczyć się w ogóle. Tymczasem lekarze przypominają, że od chorób jamy ustnej często zaczynają się dużo poważniejsze schorzenia, włącznie z chorobami nowotworowymi.

– Dlatego, w mojej ocenie, trzeba o tym stale i głośno mówić, bo jak nic się nie zmieni, to będzie coraz gorzej. Mówiąc zupełnie wprost, wytworzona sytuacja nie jest zwykłym ostrzeżeniem w stylu czerwonej lampki z tyłu głowy. To ogromna czerwona latarnia, która zwiastuje poważne kłopoty społeczne – wskazał dr Przybylski.

