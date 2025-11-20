Rząd pracuje nad nową opłatą, ale nie nazwie jej podatkiem. "Nie wyobrażam sobie"

Posłowie Polski 2050 zaproponowali wprowadzenie nowej, powszechnej opłaty turystycznej. W odróżnieniu od obecnie obowiązującej opłaty miejscowej, miałaby ona dotyczyć wszystkich gmin w kraju – niezależnie od ich walorów przyrodniczych czy jakości powietrza. Zgodnie z projektem, maksymalna stawka wyniesie 5 zł za dobę.

W trakcie posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. turystyki wiceminister wiceminister Raś przekazał, że jest już wstępny projekt opłaty turystycznej. – Będzie on w najbliższych tygodniach przedmiotem moich rozmów z partnerami z innych resortów. Mam nadzieję, że na przełomie grudnia i stycznia będziemy wnioskować o wpis do wykazu prac Rady Ministrów – podkreślił.

Rząd wprowadzi opłatę, która nie będzie podatkiem

– Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś traktował opłatę turystyczną jako podatek, ponieważ w tej filozofii, którą w resorcie przygotowujemy i będziemy rekomendować, nie będzie ona obligatoryjna, tylko fakultatywna – stwierdził polityk.

Jakiś czas temu portal Forsal wskazywał, jednak, że w praktyce trudno oczekiwać, by samorządy zrezygnowały z możliwości pozyskania dodatkowych środków. Dla wielu z nich będzie to proste narzędzie zwiększenia dochodów. Bez względu na fakultatywność opłata "niepodatkowa" zostanie wprowadzona zapewne w wielu gminach.

Raś dodaje, że szczegóły opłaty mają zostać jeszcze dopracowane. Jak zapewnił, rząd chce wykorzystywać najlepsze wzory z doświadczeń innych państw UE. – Musimy wziąć pod uwagę specyfikę naszej turystyki. Mamy 20 lat przewagi infrastrukturalnej nad innymi krajami, musimy to zdyskontować gospodarczo. Do tego potrzebujemy opłaty turystycznej – stwierdził.

– W efekcie jej wprowadzenia do rejestru zostanie dopisane około 30-35 proc. lokalizacji, co spowoduje również dla tych samorządów pewne benefity – ocenił.

