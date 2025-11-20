Przedsiębiorcy zapłacą więcej. Rząd nie chciał zmian w przepisach

Ustawa przewidująca niższą składkę została zawetowana jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dokument ten zakładał wprowadzenie od 2025 roku niższej podstawy wymiaru składki, a także jej utrzymanie w latach kolejnych.

Nowelizacja ustawy wprowadzała obniżoną podstawę wymiaru składki zdrowotnej – z dotychczasowych 100 proc. do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zmiana miała obowiązywać od 2025 roku i objąć przedsiębiorców rozliczających się według skali, podatku liniowego i ryczałtu.

Jak informuje "Rzeczpospolita", rząd nie opracował nowych przepisów, które zatrzymałyby podwyżkę składki. Z tego powodu od nowego roku przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie o 117,58 zł więcej. Obecnie to 314,96 zł, a będzie 432,54 zł. Oznacza to wzrost o 37,4 proc.

"Prace nad ustawą nie zostały zatem dotychczas zakończone. Mając to na uwadze, MF nie pracuje obecnie nad projektem wprowadzającym w 2026 r. uproszczone zasady rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, a także obniżenia wysokości składki zdrowotnej, szczególnie dla przedsiębiorców o niskich i średnich dochodach" – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Kasowy PIT dla przedsiębiorstw

Od 1 stycznia 2026 roku więcej przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, będzie mogło skorzystać z rozliczenia podatku w ramach tzw. kasowego PIT. Limit przychodów, który umożliwia takie rozliczenie zwiększy się z 1 mln zł do 2 mln zł.

Dzięki kasowemu PIT, przedsiębiorcy mają zyskać więcej czasu na zapłacenie podatku, czyli dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę – maksymalnie do 2 lat od wystawienia faktury. Projekt realizuje działania deregulacyjne rządu.

Rząd zakłada, że proponowana zmiana będzie miała korzystny wpływ na funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw.

Czytaj też:

ZUS przypomina o ważnym terminie. Ostatnie dni na złożenie wnioskuCzytaj też:

Politycy przypisują sobie sukces gospodarczy. Sadowski: Ich działania są kontrproduktywne