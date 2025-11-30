Zagadka Morawieckiego

PŁYWANIE W KISIELU II Mateusz Morawiecki został „wycięty” z zespołu, który przygotowuje program PiS na nadchodzące wybory – doniosły, z nieskrywaną satysfakcją, prorządowe media.
W ramach odwetu odmówił występu na kolejnej konferencji programowej PiS. Potem z powodu wykluczenia i samowykluczenia Morawieckiego dojść miało do kłótni na posiedzeniu komitetu politycznego partii, chyba znowu dla Morawieckiego niekorzystnej, skoro mimo poparcia prezesa i wysoko przezeń cenionego prof. Glińskiego były premier miał wyjść, trzaskając drzwiami.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
