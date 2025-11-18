ZUS przypomina o ważnym terminie. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Wakacje składkowe w ZUS to zwolnienie z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie jest dobrowolne i obejmuje jeden, dowolnie wybrany, miesiąc w roku kalendarzowym.

Zwolnienie dotyczy tylko składek na własne ubezpieczenie przedsiębiorcy. To oznacza, że za czas zwolnienia pracodawca musi zapłacić składki osób – pracowników lub zleceniobiorców – które ubezpiecza.

Ostatni dzwonek na wakacje składkowe

Od listopada 2024 r. z ulgi skorzystało blisko 2,4 mln przedsiębiorców. Za grudzień 2024 r. z wakacji składkowych skorzystało blisko 1,3 mln przedsiębiorców, a za okres od stycznia do listopada 2025 r. – ponad 1,1 mln. Łączna kwota, która podlega zwolnieniu, przekroczyła 3,1 mld zł. Za okres od stycznia do listopada 2025 r. jest to ponad 1,5 mld zł.

Wnioski złożone w grudniu 2025 r. będą dotyczyć zwolnienia za styczeń 2026 r., czyli za kolejny rok. Informacje o uldze można znaleźć na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS. W niektórych przypadkach niezbędne jest usunięcie braków formalnych, co może wydłużyć czas rozpatrywania sprawy. Dlatego im szybciej klient dopełni wszystkich formalności, tym szybciej zakończy się obsługa wniosku o wakacje składkowe.

"W jednostkowych sprawach wyjaśniamy z płatnikami najbardziej skomplikowane kwestie, które utrudniają podjęcie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu ulgi. Rozpatrujemy wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, wyślemy na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS" – wyjaśnił ZUS w najnowszym komunikacie. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS.

Środki przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną. ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc, spełnili warunki ulgi.

