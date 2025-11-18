Konfederacja wzywa rząd do wstrzymania finansowania Ukrainy. Jest projekt uchwały

W ubiegłym tygodniu media na całym świecie obiegła informacja o wielkiej aferze korupcyjnej na Ukrainie. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy wykryło siatkę przestępców, którzy stworzyli schemat korupcyjny mający wywierać wypływ na strategiczne przedsiębiorstwa sektora publicznego, w szczególności na spółkę energetyczną Enerhoatom.

Według ustaleń śledczych, podejrzani mieli pobierać od kontrahentów koncernu łapówki w wysokości od 10 do 15 procent wartości kontraktów. Łączna wysokość wręczonych łapówek ma sięgać około 100 milionów dolarów. Obecnie w śledztwie podejrzanych jest siedem osób, a pięć osób zostało już zatrzymanych.

Afera korupcyjna na Ukrainie. Konfederacja: Wzywamy do zatrzymania tych wydatków

Konfederacja wniosła do Sejmu projekt uchwały "w sprawie wstrzymania finansowania Ukrainy". "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z oburzeniem przyjmuje doniesienia na temat afer korupcyjnych na Ukrainie i odnotowuje dyskusję na temat skali korupcji na Ukrainie oraz prób ograniczenia samodzielności służb zwalczających korupcję" – czytamy.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę ogromną aferę korupcyjną na Ukrainie, wzywa Radę Ministrów do wstrzymania finansowania Ukrainy z pieniędzy polskich podatników, w szczególności do wstrzymania opłacania przez Ministerstwo Finansów odsetek od ukraińskich pożyczek, co odbywa się na bazie umowy zawartej przez rząd RP z Komisją Europejską w maju 2023 roku" – stwierdzili autorzy projektu uchwały.

"Według danych Ministerstwa Finansów koszt odsetek od ukraińskich pożyczek to ponad 100 milionów złotych rocznie i ma być on ponoszony przez wiele lat. Wzywamy do zatrzymania tych wydatków, szczególnie gdy Polska sama stoi wobec drastycznych problemów budżetowych" – wyjaśnili.

"Sejm wzywa władze Ukrainy do efektywnej walki z korupcją, przeprowadzenia niezbędnych reform oraz ukarania wszystkich winnych przestępstw korupcyjnych" – dodano.

