Lawina wniosków do ZUS. "Ponad 1,3 mln"

W 2024 r. z wakacji składkowych można skorzystać tylko w grudniu. Wniosek w tej sprawie należało złożyć do końca listopada. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

We wtorkowym komunikacie ZUS przekazał, że w listopadzie przedsiębiorcy "złożyli ponad 1,3 mln wniosków o wakacje składkowe". "Przedsiębiorcy, którzy otrzymają ulgę, jeszcze w grudniu zostaną o tym poinformowani na profilu płatnika w PUE ZUS (eZUS). W razie odmowy otrzymają tam decyzję administracyjną" – podano.

ZUS powiadomił również, że od początku grudnia wpłynęło ponad 46,9 tys. wniosków, które dotyczą zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w styczniu 2025 r.

Wakacje od ZUS. Na czym polegają?

Ze zwolnienia z opłacania składek można skorzystać jeden miesiąc w roku. Wybieramy go samodzielnie. Ważne, aby wniosek został złożony z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcemy być zwolnieni ze składek. Chodzi o składki obowiązkowe tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne, czyli ubezpieczenie chorobowe oraz – jeśli takie opłacamy – na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

"Zwolnienie obejmuje składki ustalane od najniższej podstawy wymiaru, która Cię obowiązuje. W przypadku wakacji składkowych nie stosuje się proporcjonalnego pomniejszenia podstawy wymiaru składek w sytuacji: twojej niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, za który zostałeś zwolniony z opłacenia składek; gdy w trakcie tego miesiąca nastąpi ustanie podlegania ubezpieczeniom" – przypominał ZUS.

Składki, z których opłacenia przedsiębiorca zostanie zwolniony, zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Oznacza to, że wliczają się one do przyszłej emerytury bądź renty, nie tracimy uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. "W miesiącu, za który uzyskasz zwolnienie, możesz normalnie prowadzić działalność gospodarczą, nie musisz jej zawieszać" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

